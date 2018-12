Złoto najwyżej od lipca

Dolarowe notowania złota osiągnęły najwyższy pułap od niemal pięciu miesięcy. Stało się to po publikacji rozczarowujących danych z amerykańskiego rynku pracy.

Tylko 155 tys. nowych miejsc pracy powstało w listopadzie w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Ekonomiści spodziewali się ok. 200 tysięcy. Niższa od oczekiwań okazała się także dynamika wynagrodzeń. Razem oznacza to redukcję oczekiwań względem przyszłych podwyżek stóp procentowych w Rezerwie Federalnej.

Perspektywa mniej restrykcyjnej polityki monetarnej w Ameryce w połączeniu z delikatnym osłabieniem dolara podniosła notowania złota do najwyższego poziomu od lipca. O 16.29 kontrakty terminowe na żółty metal były notowane po kursie 1251,20 USD za uncję, czyli o 0,65% wyżej niż dzień wcześniej.

W ten sposób wybite zostało lokalne maksimum z października, co na gruncie analizy technicznej daje szansę na dalszy wzrost cen królewskiego metalu. Kurs złota wyszedł górą z trwającej od połowy sierpnia konsolidacji w przedziale 1180-1245 USD/oz.

Teoretycznie potencjalny zasięg wybicia to nawet 1310 USD. Oznaczałoby to powrót do stanu z kwietnia, gdy dolarowe notowania złota usiłowały pobić tegoroczne maksimum.

Krzysztof Kolany