Złoto najtańsze od ponad roku. Co dalej z królewskim metalem?

Za sprawą wiosennego umocnienia złotego cena złota wyrażona w polskiej walucie spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Ukrainie. Także dolarowe notowania kruszcu zalazły się pod presją „jastrzębiego” nastawienia Rezerwy Federalnej.

Pod koniec czerwca „giełdowy” kurs złota wyrażony w PLN obniżył się do 7720 zł/oz. i tym samym wyznaczył najniższy poziom od lutego 2022 roku. „Aptekarskie” podejście do analizy technicznej dostrzegłoby tu naruszenie trwającej od ponad roku konsolidacji, w ramach której złotowe notowania złota wahały się w przedziale 7750-8750 zł/oz. Czyli w zakresie tysiąca złotych za uncję.

28 czerwca uncja złota była wyceniana na niespełna 7 800 zł i była o ok. tysiąc złotych tańsza niż w połowie marca, gdy chwiał się amerykański system bankowy. Trzeba przy tym pamiętać, że mówimy tu o „cenie hurtowej”, czyli notowaniach najaktywniejszego kontraktu terminowego na nowojorskim Comeksie przeliczonego przez międzybankowy kurs USD/PLN. Natomiast kupując fizyczną uncjową monetę lub sztabkę inwestycyjną, musimy do tego doliczyć koszty produkcji oraz marżę dilerską. W efekcie ceny popularnych jednouncjowych bulionówek zaczynają się obecnie od ok. 8 100 zł.

Okazja czy pułapka?

Zwolennicy inwestowania w złoto zapewne bez wahania powiedzieliby, że to idealna okazja do akumulacji „barbarzyńskiego reliktu” po w miarę okazyjnej cenie. „Kupujcie, bo taniej nie będzie” – ten znany z polskiego rynku mieszkaniowego slogan zapewne można teraz usłyszeć w branży bulionowej. Jednakże na rynku rzadko kiedy wszystko bywa takie proste.

Szybki rzut oka na wykresy pozwala się zorientować, że za czerwcową promocję na złocie w znacznej mierze odpowiada słabość dolara połączona z nadzwyczajną wręcz siłą polskiego złotego. Od wrześniowego dołka nasza waluta zyskała niemal 24% względem USD. Sentyment na rynku złotego w ciągu kilku miesięcy uległ zmianie o 180 stopni. Latem i jesienią ubiegłego roku zagranica wyprzedawała polskie aktywa (złotego, akcje i obligacje skarbowe), jakby już za moment rosyjskie wojska miały przekroczyć Bug. Zamiast tego kilka tygodni później wycofały się za Dniepr.

Polsce nie zabrakło też prądu i nie umarliśmy z zimna z powodu braku węgla i gazu. Recesja tak w naszym kraju, jak i w całej strefie euro, póki co okazała się bardziej faktem statystycznym, niż faktyczną zapaścią w gospodarce. Nawet inflacja zaczęła spadać, pomimo bierności Narodowego Banku Polskiego. Wygląda na to, że znów mieliśmy szczęście i że pozytywny splot wydarzeń na świecie uratował nas przed konsekwencjami krajowych błędów i nonszalancji decydentów.

Kto jeszcze ufa Fedowi?

Patrząc na dolarowe notowania złota, sytuacja nie wygląda tak bardzo niepokojąco. Owszem, przez poprzednie 8 tygodni kurs żółtego metalu spadł o 7,5% i znalazł się najniżej od połowy marca. Tyle tylko, że był to spadek z niemal rekordowo wysokich poziomów – ponad 2070 USD/oz. Majowo-czerwcowe cofnięcie jest więc stosunkowo niewielkie i nadal bezpiecznie mieści się w szerokim trendzie bocznym (1620-2070 USD/oz.) obserwowanym po sierpniu 2020 roku.

Takie zachowanie kursu dowodzi, że złoto całkiem nieźle znosi najostrzejszy od ponad 40 lat cykl zacieśnienia polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Od marca ’22 do maja ’23 stopa funduszy federalnych została podniesiona praktycznie z zera do przeszło 5%. Równocześnie od roku Rezerwa Federalna „odsysa” dolary z systemu bankowego (z krótką przerwą w marcu na ratowanie banków). W rezultacie w Ameryce mamy już realnie dodatnią stopę procentową liczoną ex post – tj. bieżąca stopa w Fedzie przewyższa inflację CPI zrealizowaną za poprzednie 12 miesięcy.

Po czerwcowym posiedzeniu członkowie Federalnego Komitatu Otwartego Rynku zasygnalizowali, że chcieliby do końca roku podnieść stopy jeszcze o 50 pb, czyli wynieść je do najwyższego poziomu w XXI wieku. Rynek jednak nie bardzo wierzy w te „jastrzębie” pohukiwania. Uczestnicy rynku terminowego na niemal 75% wyceniają szanse, że w lipcu Fed dokona podwyżki o 25 pb. Ale na tym koniec. Stopa funduszy federalnych ma zostać utrzymana w przedziale 5,25-5,50% przynajmniej do końca roku. Obniżki są obecnie oczekiwane dopiero w przyszłym roku, choć jeszcze parę miesięcy temu rynek terminowe wyceniał ostre cięcia stóp w USA jeszcze tej jesieni.

W ten sposób Jerome Powell i spółka chcą swoją restrykcyjną polityką monetarną trwale zdusić wybujałą inflację. „Wyżej na dłużej” – przekonywał Powell i chyba dopnie swego. Jednak tylko czas pokaże, czy obecne kierownictwo Rezerwy Federalnej nie powtórzy błędu swych poprzedników, którzy pół wieku temu zbyt szybko zaczęli luzować politykę monetarną w obliczu malejącej (ale wciąż wysokiej!) inflacji. Rezultatem była druga i jeszcze wyższa inflacyjna fala i rekordowo wysokie (w ujęciu nominalnym do dziś niepobite) ceny złota. Potrzeba było dopiero Paula Volckera i stóp na poziomie 20%, aby trwale stłumić inflację w Ameryce.

Echo sprzed pół wieku

W latach 1969-74 dolarowe notowania złota wrosły przeszło 5,5-krotnie na fali inflacji wywołanej finansowaniem wojny w Wietnamie i budowy państwa opiekuńczego w USA (brzmi podobnie do wojny na Ukrainie i socjalnej agendy Bidena?) Swoją rolę odegrał też pierwszy kryzys naftowy oraz zerwanie z wymienialnością dolara na złoto w sierpniu 1971 roku. Następnie opadająca inflacja przyczyniła się do spadku cen złota niemal o połowę w ciągu kolejnych dwóch lat.

I gdy wszyscy myśleli, że będą żyli długo i szczęśliwie, w dolara uderzyły wtórne efekty nierozważnej polityki fiskalnej i monetarnej prowadzonej w Waszyngtonie. Fed jak zwykle był spóźniony i rosnąca inflacja zaskoczyła go niczym zima drogowców. Efekt: 8,5-krotny wzrost cen złota zakończony spektakularnym pęknięciem złotej bańki w styczniu 1980 roku. Jeśli historia lubi się rymować, to rymy sprzed 50 lat współcześnie pasują jak ulał. Mamy eskalację napięcia geopolitycznego (Zachód kontra Rosja i USA kontra Chiny), kłopoty z surowcami energetycznymi, stagflację w gospodarce i całe grono skompromitowanych liderów politycznych u władzy (USA, Europa, Rosja, Chiny, etc.).

W ramach hossy z pierwszej dekady XXI wieku dolarowe ceny złota podniosły się ok. 7,5-krotnie. Następnie w latach 2011-15 spadły prawie o połowę. Trzymając się ściśle analogii z lat 70., otrzymalibyśmy „docelowy” szczyt hossy na poziomie ok. 8 900 USD/oz. Prawdopodobnie to spora przesada. Nawet najwięksi na rynku złota optymiści z Incrementum AG za cel stawiają wartość ok. 4 800 USD/oz. osiągniętą do końca dekady. Tylko czas pokaże, kto za kilka lat będzie się śmiał z tych prognoz. Póki co złoto jest w taktycznym odwrocie i prędzej wypatrujemy poziomów najbliższych wsparć, aniżeli oporów.

