Złoto najdroższe od ośmiu miesięcy

fot. corlaffra / / Shutterstock

Po raz pierwszy od czerwca ubiegłego roku dolarowe notowania złota dotarły do poziomu 1900 USD za uncję trojańską. Przez ostatnie dni notowaniom królewskiego metalu sprzyjał wzrost ryzyka geopolitycznego oraz obawy związane z polityką amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

W piątek w południe kontrakty terminowe na złoto były notowane po kursie 1 891,50 USD/oz., a więc o pół procent niżej niż dzień wcześniej, gdy po raz pierwszy od ośmiu miesięcy osiągnęły pułap 1900 USD/oz.

Ten okrągły poziom jest dla rynku złota ważnym oporem technicznym. To na tym pułapie zatrzymywały się poprzednie fale wzrostowe w maju i listopadzie 2021 roku. Na gruncie analizy technicznej przełamanie tych lokalnych szczytów otwierałoby drogę do ataku na nominalny rekord wszech czasów z sierpnia 2020 roku (2077 USD/oz.).

Nieco już zapomniane złoto powróciło na radary inwestorów w lutym, wraz z eskalacją napięcia wokół Ukrainy. Groźba pełnowymiarowego konfliktu zbrojnego w Europie zwiększyła percepcję ryzyka geopolitycznego i tym samym podbiła popyt na bezpieczne aktywa. Po drugie, rynki finansowe wyrażają rosnące zaniepokojenie przyszłą polityką Rezerwy Federalnej. Bank centralny USA stracił kontrolę nad inflacją, co grozi podjęciem bardziej drastycznych środków, niż dotychczas sądzono.

Paradoksalnie złoto ma tendencję do wzrostu podczas cyklu podwyżek stóp procentowych w USA. Więcej na ten temat pisaliśmy w środę w artykule zatytułowanym „Złoto blisko „byczego” sygnału. Spekulanci jeszcze nie weszli do gry”. Zachowanie złota w kontekście kryzysu ukraińskiego opisywaliśmy także na łamach czwartkowego „Pulsu Biznesu”.

Tymczasem z punktu widzenia inwestora z Polski liczy się przede wszystkim cena kruszcu wyrażona w polskiej walucie. W piątek w południe uncja złota była wyceniana na ok. 7 515 złotych. To najwyższy poziom od listopada, kiedy to złotowe notowania złota wyrównały historyczny rekord na poziomie blisko 7 747 zł/oz.

KK