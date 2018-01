Złoto: cztery trendy na 2018 rok

Zsynchronizowany wzrost gospodarczy, kurczące się bilanse banków centralnych, niepewne wyceny aktywów i większa transparentność rynku – zdaniem ekspertów Światowej Rady Złota to będą najważniejsze trendy roku 2018 na rynku złota.

Rok 2017 był pierwszym tak pozytywnym rokiem w globalnej gospodarce od początku kryzysu finansowego. Po raz pierwszy od dekady wzrost odnotowano równocześnie we wszystkich największych gospodarkach świata. Według ekspertów Światowej Rady Złota (World Gold Council - WGC) trend ten zostanie utrzymany także w roku 2018.

Paradoksalnie to może być dobra informacja dla posiadaczy złota. Paradoksalnie, ponieważ zwykło się przyjmować, że ceny królewskiego metalu rosną w czasach kryzysów i recesji. Czyli gdy wzrasta zapotrzebowanie na bezpieczne lokaty kapitału. Jednakże analitycy WGC policzyli, że na dłuższą metę dobra koniunktura gospodarcza przyczynia się do wzrostu cen złota. Bowiem wraz z dochodami ludzi rośnie ochota (i przede wszystkim możliwości) zakupu wyrobów jubilerskich. Wyższe dochody przekładają się także na większe oszczędności, co z kolei wspiera popyt na złoty bulion.

Co czeka złoto w 2018 roku? Prognozy i scenariusze dla królewskiego metalu w najnowszym newsletterze "Złotowieści" - użyj kodu INWESTOR, a zostaniesz jego prenumeratorem z 50-procentową zniżką - skorzystaj >>

Po drugie, pełną parą ruszy proces „odkręcania” efektów QE w Rezerwie Federalnej. Fed od października redukuje swój bilans, który w latach 2008-14 spuchł z 800 mld do ok. 4,5 bln dolarów. Zgodnie z planem w 2018 roku Rezerwa Federalna powinna zredukować swój portfel obligacji o ok. 250 mld USD. W roku 2020 suma bilansowa Fedu może się zmniejszyć do 2,5 bln USD. Zakupy aktywów (QE) ogranicza także Europejski Bank Centralny. W konsekwencji oznacza to mniejszy dopływ gotówkowego „paliwa” na rynki finansowe.

I znów mamy paradoks. Teoretycznie mniej QE i nieco wyższe (ale wciąż historycznie bardzo niskie!) stopy procentowe w gospodarkach rozwiniętych (zwłaszcza w USA) powinny ograniczać popyt na złoto inwestycyjne traktowane jako zabezpieczenie antyinflacyjne. Z drugiej jednak strony przykręcenie kurka z tanim pieniądzem stanowi czynnik ryzyka przede wszystkim dla napompowanych wycen obligacji skarbowych – głównego beneficjenta skrajnie ekspansywnej polityki pieniężnej banków centralnych. Możemy zatem stać na krawędzi bessy kończącej przeszło 30-letnią hossę na rynku długu. Taki scenariusz oznaczałby wzrost zmienności na rynkach finansowych i w konsekwencji wzrost awersji do ryzyka i nasilone zainteresowanie złotem jako tzw. bezpieczną przystanią. A więc znów punkt dla złota, a nie przeciw niemu.

Po trzecie, po dziewięciu latach hossy ceny aktywów finansowych wzniosły się na niebotyczne poziomy. Indeks S&P 500 coraz szybciej bije historyczne rekordy i na bazie wskaźnika CAPE (uśrednionych zysków z ostatnich 10 lat) wyceniany jest najwyżej od bańki internetowej. Z kolei różnica w rentowności ryzykownych obligacji korporacyjnych względem papierów skarbowych w USA jest najmniejsza od 2007 roku. Na dokładkę standardy przyznawania kredytów w Ameryce są według Fedu z Chicago najluźniejsze od roku 1994. Tak wyśrubowane wyceny aktywów stwarzają zagrożenie gwałtowną korektą – czyli wzrostem zmienności. A ten na ogół idzie w parze ze wzrostem cen złota.

Czwartym trendem jest „reforma” samego rynku złota, która w opinii ekspertów WGC powinna zapewnić większą transparentność, efektywność i dostępność cen królewskiego metalu. Niedawno w przeszłość odszedł archaiczny fixing w Londynie, a rok 2018 ma przynieść nowe standardy w ustalaniu hurtowych cen kruszcu na londyńskich giełdach (LBMA i LME). Ponadto oczekiwane jest „ucywilizowanie” rynku indyjskiego poprzez wprowadzenie jednolitych i obowiązkowych oznaczeń prób kruszcu. Trwają też przymiarki do uruchomienia narodowej indyjskiej giełdy złota.

Czytając raporty Światowej Rady Złota, trzeba wziąć lekką poprawkę na fakt, że jest to organizacja branżowa zrzeszająca producentów złota i ze swej natury zapatruje się raczej optymistycznie na perspektywy żółtego metalu. Niemniej jednak wiedza, doświadczenie i inne od czysto finansowego spojrzenie na rynek złota przez ekspertów WGC sprawiają, że warto zapoznać się z tym „kompaktowym” (zaledwie 4-stronicowym) raportem

„Wierzymy, że zbieg podkreślonych przez nas kluczowych trendów na rok 2018 powinien wspierać popyt na złoto” – konkludują specjaliści WGC. I dodają, że w długim terminie złoto posiada cztery atrybuty czyniące zeń atrakcyjną i strategiczną inwestycję:

złoto jest źródłem stopy zwrotu w portfelu inwestora; korelacja złota z głównymi klasami aktywów jest niska zarówno w okresach dobrej, jak i złej koniunktury gospodarczej; złoto jest aktywem równie płynnym jak papiery wartościowe; złoto poprawia ważoną ryzykiem stopę zwrotu z portfela inwestycyjnego.

To nieco inny zestaw argumentów od zazwyczaj przywoływanych. WGC stawia złoto jako jeden z elementów zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, obok akcji, obligacji czy gotówki. Królewski metal nie jest więc celem samym w sobie, a jedynie narzędziem służącym do osiągnięcia celów inwestycyjnych.

Krzysztof Kolany