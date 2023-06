Złota moneta „Banknot o nominale 10 zł” już do kupienia. Cena jest zdecydowanie wyższa

Od wtorku w sprzedaży będzie dostępna złota moneta kolekcjonerska „Banknot o nominale 10 zł”. Moneta inauguruje nową serię kolekcjonerską poświęconą polskim banknotom obiegowym – podał NBP w poniedziałkowym komunikacie.

/ NBP

Jak poinformował Narodowy Bank Polski w poniedziałkowym komunikacie, od wtorku do sprzedaży trafi złota moneta kolekcjonerska „Banknot o nominale 10 zł”. Jest to pierwsza z serii monet „Polskie banknoty obiegowe”, poświęconych polskim banknotom obiegowym. Moneta o nominale 10 zł jest wykonana ze złota o próbie 999,9, ma kształt prostokąta o wymiarach 50,00 x 25,00 mm i masę 31,10 grama. Jej nakład emisyjny wynosi do 1500 sztuk, a cena sprzedaży – 10 500 zł.

„Na monecie odwzorowano współczesny banknot obiegowy o nominale 10 zł z serii +Władcy polscy+. Na rewersie, w środkowej części, w ozdobnym medalionie widnieje portret księcia Mieszka I. W tle napisów widać dwie stylizowane rozety romańskie. Z prawej strony portretu został umieszczony owal z fragmentami korony, a pod nim ozdobny ornament roślinny” – podał NBP w komunikacie. – „Na awersie, w środkowej części, znajduje się wizerunek srebrnego denara z przedstawieniem kopuły kaplicy lub wyobrażeniem korony z krzyżykiem. Po bokach denara stylizowane fragmenty kolumn oraz wstęgi. Z lewej strony wizerunku denara został umieszczony owal z fragmentami korony. Z prawej strony monety znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznaczenie roku jej emisji i próby złota (Au 999,9)” – dodano.

Jak przypomniał bank centralny, banknoty obiegowe z serii „Władcy polscy” zostały wprowadzone do obiegu 1 stycznia 1995 r., kiedy nastąpiła denominacja złotego (stare złote wymieniono na nowe w stosunku 10 000 do 1). W portfelach Polaków pojawiły się wówczas banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł oraz 200 zł. W 2017 r. dołączył do nich banknot o nominale 500 zł.

Serię banknotów z wizerunkami władców Polski zaprojektował Andrzej Heidrich (1928–2019). Ten wybitny artysta-grafik rozpoczął współpracę z Narodowym Bankiem Polskim w 1960 r. Został wówczas zaproszony do zamkniętego konkursu na nowy banknot o nominale 1000 zł. Jego projekt oraz dwa inne zostały wyróżnione.

„Przez lata na zlecenie NBP Andrzej Heidrich wykonał dziesiątki szkiców i projektów banknotów, jednak dopiero w 1975 r. został wprowadzony do obiegu pierwszy banknot jego autorstwa – 500 zł z Tadeuszem Kościuszką. Andrzej Heidrich zaprojektował dwie serie banknotów obiegowych: +Wielcy Polacy+ (projekty z lat 1974–1993, w obiegu w latach 1975–1996) oraz +Władcy polscy+ (projekty z 1994 r., w obiegu od 1995 r. do dzisiaj). Jest też autorem projektów trzech banknotów kolekcjonerskich NBP” – stwierdzono w komunikacie.

NBP podał, że złotą monetę „Polskie banknoty obiegowe” – „Banknot o nominale 10 zł” będzie można kupić w oddziałach okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner.

autor: Marek Siudaj