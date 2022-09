Złodzieje korzystają na kryzysie energetycznym. Oszustwo "na węgiel" zyskuje popularność

Szef Sierpnia'80: Co trzecie gospodarstwo domowe zostanie bez węgla

Na polskim rynku tej zimy zabraknie ok. 4 mln ton węgla, co oznacza, że co trzecie gospodarstwo domowe używające tego paliwa pozostanie bez opału – ocenił w piątek na antenie regionalnego Radia Piekary lider związku Sierpień'80 Bogusław Ziętek. Węgiel sprowadzany obecnie z zagranicy nazwał błotem.