Zlecenia na GPW z 29 lutego nie wejdą? Dzień wypełniony po brzegi, a Bossa ostrzega przed problemami

Przestępny 2024 rok oznacza, że w lutym mamy 29 dni, a w związku z tym, według działu obsługi klienta DM BOŚ, system transakcyjny GPW może odrzucać zlecenia giełdowe z tą datą. Dom maklerski informuje klientów jak poradzić sobie z potencjalnymi problemami, a Bankier.pl pyta Giełdę, czy system poradzi sobie z nietypową datą.

fot. Jes2u.photo / / Shutterstock

Luty w tym roku ma 29 dni - ta rzadka i niesystemowa okoliczność powoduje, że zlecenia z tą datą ważności mogą potencjalnie być odrzucane przez system transakcyjny Giełdy Papierów Wartościowych - informuje w komunikacie swoich klientów DM BOŚ.

Pracownicy Wydziału Wsparcia i Obsługi Klienta instruują także jak poradzić sobie ze zleceniami przewidzianymi na 29 lutego, który wypada w czwartek. "W przypadku odrzucenia przez system zlecenia z datą ważności [do daty 29 lutego], prosimy o złożenie zlecenia z oznaczeniem do 28 lutego 2024 r., a następnie ręczną modyfikację daty ważności na sesję 29 lutego 2024 r." - informuje komunikat.

Zapytaliśmy rzeczniczkę GPW o to, czy system transakcyjny może sprawiać problemy 29 lutego i czekamy na odpowiedź, którą zamieścimy w formie aktualizacji artykułu.

Póki co z największych brokerów oferujących dostęp do handlu na GPW tylko DM BOŚ informuje o potencjalnych problemach. Według najnowszych danych KDPW liczba rachunków maklerskich na koniec stycznia wynosiła już blisko 1 730 tys. kont., z czego 149,25 tys. było prowadzone przez DM BOŚ. Inwestorzy będą mieli co robić w ostatni dzień lutego.

Tego dnia w kalendarzu makro mamy dane o PKB Polski w IV kwartale, których wstępny odczyt poznaliśmy 14 lutego. W ostatni dzień lutego poznamy jeszcze kompozycję PKB. Ponadto, dane o inflacji z Niemiec czy całej strefy euro oraz miarę inflacji PCE w USA, która zwłaszcza w wydaniu bazowym jest pilnie śledzona przez Fed, który 20 marca podejmie decyzję o stopach.

Ponadto 29 lutego według kalendarza GPW Benchmark zostaną ogłoszone ewentualne zmiany m.in. w portfelach indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które wejdą w życie po rewizji rocznej w kolejnym miesiącu. Pełny raport roczny pokaże mBank, Asbis, Staprodukt, Apator czy Asseco BS.

Michał Kubicki