Złe warunki pracy w „Panoramie”? Pracownicy niezadowoleni

Brak komputerów, okien w pomieszczeniach oraz dostępu do sprzętu montażowego – to główne powody niezadowolenia pracowników „Panoramy”, którzy napisali w tej sprawie list do szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej – podał portal Wirtualnemedia.pl.

Pracownicy "Panoramy" narzekają na warunki pracy, w jakich przyszło im obecnie tworzyć program. Około 20 z nich napisało list w tej sprawie do Grzegorza Sajóra, szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Dziennikarze zarzucają pracodawcy brak komputerów, okien w pomieszczeniu, a także brak miejsca do przygotowania posiłku czy zrobienia herbaty oraz to, że nie mogą puścić programu o 18, bo zestawy montażowe są dostępne od 20 – podał portal Wirtualnemedia.pl.

Z informacji portalu wynika, że „Panorama”, „19:30” i „Teleexpress” nadają ze studia nr 8 w budynku na Woronicza. To dawne studio TVP World. Z kolei newsroom „Panorama” na razie dzieli z TVP Sport. Według anonimowych dziennikarzy w ciągu dwóch tygodni mają się przenieść do nowego budynku.

Będzie krótsza „Panorama”?

„Panorama” powróciła na antenę TVP2 i TVP Info w połowie stycznia 2024 r. Nadawana jest o nowej porze – o godz. 22.30, a w sobotę i niedzielę o 22.20. Według portalu Wirtualnemedia.pl planowane jest krótsze wydanie programu, które emitowane by było o godzinie 18.00. Jednak wszystko zależy od technologii. „Panorama” podobnie jak inne serwisy informacyjne TVP i stacja TVP Info nadawana jest dziś z Woronicza, a nie jak w poprzednich latach z Placu Powstańców, gdzie mieści się budynek Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Obecnie „Panoramę” prowadzą: Piotr Jędrzejek (wcześniej Polsat News), Justyna Śliwowska-Mróz (wróciła do TVP) oraz Jarosław Kulczycki. Do zespołu ma dołączyć Ewa Gajewska, która odchodzi z Wydarzeń 24 (Grupa Polsat Plus).