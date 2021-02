Próba wyłudzenia 722 tys. zł dotacji na chryzantemy. Jest akt oskarżenia

Do Sądu Okręgowego w Kaliszu wpłynął akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który chciał wyłudzić dotację na chryzantemy - 722 tys. zł; grozi mu za to do 2 lat więzienia – poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.