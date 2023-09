Złagodzenie sankcji za powrót do rozmów o pakcie nuklearnym? Iran stawia żądania

Blinken: Nie pozwolimy, by Iran pozyskał broń jądrową. Wszystkie opcje wchodzą w grę Nie można pozwolić Iranowi na zdobycie broni jądrowej i nie stanie się to podczas prezydentury Joe Bidena - oświadczył w poniedziałek sekretarz stanu USA Antony Blinken w przemówieniu do proizraelskiej grupy AIPAC. Zaznaczył, że choć Ameryka opowiada się za dyplomacją, to "wszystkie opcje są na stole".