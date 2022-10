"Zjednoczona i zdeterminowana odpowiedź". Stoltenberg ostrzega Rosję

Rau: Ratyfikacja akcesji Finlandii do NATO to zapewne kwestia tygodni

Zapewniłem prezydenta Finlandii Sauliego Niinisto, że istnieje zgoda ponad podziałami co do tego, że należy najszybciej doprowadzić do akcesji Finlandii do NATO; ratyfikacja to zapewne kwestia tygodni - powiedział w piątek w Helsinkach szef MSZ Zbigniew Rau.