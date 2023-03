Zjednoczona Prawica ze zdecydowaną przewagą nad KO. Wybory coraz bliżej

"Ściśle tajne" przecieki z e-maili Dworczyka. Prokuratura wszczęła śledztwo

"Ściśle tajne" - dokumenty opatrzone najwyższą klauzulą bezpieczeństwa miały być dołączane do korespondencji mailowej, jaką wysyłał minister Michał Dworczyk. Co prawda prowadził ją ze swoim doradcą ds. obronności, ale w wyniku włamania doszło do ujawnienia tajemnic państwowych. Teraz sprawą zajmuje się warszawska prokuratura.