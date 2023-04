Zjednoczona Prawica z silnym poparciem. KO ma 11 proc. straty

BADANIE Argument "putinflacji" mało skuteczny? Za inflację obwiniamy kogoś innego To, że rozpędzona inflacja wywołuje negatywne emocje u 80 proc. Polaków, nie może specjalnie dziwić. Znacznie ciekawiej robi się, gdy pada pytanie o to, kto odpowiada za cenową galopadę. Jak się okazuje, w opinii badanych wcale nie są to sklepy.