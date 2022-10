Ziobro zobowiązał się upublicznić protokoły w sprawie Falenty

Afera podsłuchowa. Prokuratura przedstawiła nowe zarzuty Markowi Falencie

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga przedstawiła Markowi Falencie cztery nowe zarzuty dotyczące tzw. afery podsłuchowej. Falenta został na przesłuchanie doprowadzony dwukrotnie z zakładu karnego i – jak ustaliła PAP – wysłał do prokuratury pismo, by przesłuchać go ponownie.