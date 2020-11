Ziobro wchodzi w buty szefa dyplomacji? Rzecznik PiS-u komentuje

fot. Jerzy Dudek / FORUM

To, że lider jednej z partii koalicyjnych wyraża swoją opinię i wspiera pozycję negocjacyjną premiera, podkreślając, że nie ma tu żadnych różnic, to coś dobrego - stwierdził wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, pytany o aktywność szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry ws. unijnego budżetu.

W czwartek premierzy Polski i Węgier Mateusz Morawiecki i Viktor Orban we wspólnej deklaracji podtrzymali stanowisko ws. budżetu UE na kolejnych siedem lat. "Musimy dbać o spójność UE, ona jest również zaszyta w tym prawie weta, którego my – jeśli będzie taka potrzeba - nie zawahamy się użyć; nie tylko dla dobra Węgier, dla dobra Polski, ale dla dobra całej Unii Europejskiej" - mówił w Budapeszcie Morawiecki. Orban zaznaczał, że Węgry nie przyjmą propozycji, która byłaby nie do przyjęcia dla Polski.

O tę kwestię pytany był w Polsat News wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

"To nie jest umieranie czy walka o reformę sądownictwa, to nie jest walka o tę czy inną decyzję, tylko walka o to, żeby Unia Europejska przetrwała i mogła funkcjonować. Bo jeśli dzisiaj zgodzimy się na to, żeby wprowadzać rozwiązania pozatraktatowe, żeby zmieniać de facto zapisy traktatów aktami prawnymi niższego rzędu, będzie to bardzo niebezpieczny precedens" - ocenił Fogiel. "My tak naprawdę stoimy na straży spoistości Unii Europejskiej" - dodał polityk. Podkreślił przy tym, że obecnie temat polexitu "nie istnieje".

Na pytanie, jak odbiera "niemal codzienne konferencje Zbigniew Ziobry", który w niektórych momentach "wręcz przejmuje rolę szefa polskiej dyplomacji" Fogiel odparł: "Rola szefa polskiej dyplomacji jest obsadzona i znana, do tego kwestiami unijnymi zajmuje się minister Konrad Szymański. A to, że lider jednej z partii koalicyjnych wyraża swoją opinię i wspiera pozycję negocjacyjną premiera - podkreślając, że nie ma tu żadnych różnic - to coś dobrego".

Minister sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski Ziobro mówił w środę, że w historii UE "wielokrotnie różne państwa stosowały weto lub groziły jego użyciem". "Niedawno groził użyciem weta premier Holandii w czasie lipcowego szczytu, kiedy też ja namawiałem premiera Mateusza Morawieckiego, by zdecydował się na zastosowanie tego instrumentu, i nikt nie zarzucał premierowi Holandii, by tego nie robił, bo to oznacza rozpad UE, czy utratę poważania dla Holandii" - wskazał. "To są negocjacje. W negocjacjach nie można być za przeproszeniem +miękiszonem+, trzeba być twardym, trzeba potrafić dbać o interesy własnego kraju, Polski" - mówił Ziobro.

Premier pytany czy czuje się adresatem słów Ziobry o "miękiszonie" i jak w takiej sytuacji wyobraża sobie dalszą z nim współpracę, odparł, że współpracę wyobraża sobie "bardzo dobrze". "Wyobrażam sobie tę współpracę bardzo dobrze, znakomicie; tak, jak do tej pory. Nie mam z tym żadnych problemów. Każdy zajmuje się różnymi obszarami, bardzo ważnymi dla życia społecznego, życia gospodarczego" - stwierdził szef polskiego rządu.(PAP)

autorka: Sonia Otfinowska

sno/ par/