Ziobro o wyroku ws. AmberGold: Pozwolimy sądom szybciej zamykać takie sprawy

Sąd Okręgowy w Gdańsku rozpoczął w poniedziałek ogłaszanie wyroku w procesie Amber Gold, uznając, że Marcin P. i Katarzyna P. są winni pierwszego zarzucanego im w akcie oskarżenia przestępstwa tj. oszustwa. Odczytywanie wyroku potrwa prawdopodobnie kilka miesięcy, ponieważ sędzia Lidia Jedynak, w ramach sentencji wyroku, odczytuje nazwiska wszystkich osób pokrzywdzonych w tej sprawie, których jest ponad 18 tysięcy.

"Dzisiaj mamy anachronizm w kodeksie postępowania karnego, który sprowadza się do tego, że sąd musi czytać całe uzasadnienie, wyliczając wszystkich pokrzywdzonych. Jest ich kilkanaście tysięcy i według szacunków sądu w Gdańsku może to zająć kilka miesięcy. Uważamy, że nie ma żadnych racjonalnych powodów, aby tego rodzaju wymóg utrzymać" - stwierdził Zbigniew Ziobro podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Dodał, że obecnie każda ze stron może bez trudności zapoznać się z tekstem sentencji wyroku. "Można go poprzez kliknięcie dostarczyć do każdego zainteresowanego spośród tych 17 czy 19 tysięcy pokrzywdzonych i odczytywanie go na rozprawie, angażując dodatkowo czas sędziego, sądu, sekretarza jest kompletnie nieracjonalnie i nie jest przez nikogo oczekiwanie" - zauważył minister sprawiedliwości.

Zapowiedział też, że ministerstwo zamierza wprowadzić rozwiązanie, które pozwoli zamknąć sądowi sprawę w ciągu jednego dnia. "Mianowicie będzie musiał streścić istotne sprawy, ująć ją tak, by oddawała sens tego rozstrzygnięcia, a co do reszty odwołać się do stanowiska zawartego na piśmie" - powiedział Ziobro.

Autor: Aleksandra Kuźniar, Marcin Chomiuk