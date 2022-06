Ziobro: Solidarna Polska przeciwna opodatkowaniu aut spalinowych

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Solidarna Polska jest przeciwna opodatkowaniu aut spalinowych, nie możemy się zgodzić na forsowane przez KE ideologiczne założenia - mówił we wtorek szef MS, lider ugrupowania Zbigniew Ziobro. Zaproponował też zakład premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ws. KPO.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister Ziobro zaprezentował dwa dokumenty dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, ten przyjęty przez rząd w kwietniu 2021 r. i dokument zatwierdzonych przez Komisję Europejską kamieni milowych. "Te dokumenty, nawet na pierwszy rzut oka różnią się między sobą, ale jeżeli wejdziemy w głębie tej materii, to różnice każdy może dostrzec" - stwierdził szef MS.

Jak dodał, w dokumencie przyjętym w ubiegłym roku przez rząd "z aprobatą Solidarnej Polski nie było owych zapisów". "Pan premier wyraził inne zdanie, dlatego mam propozycję w konwencji honorowej do pana premiera, by zechciał przyjąć zakład, a stawką tego zakładu będzie polski dobry alkohol Śliwowica Łącka" - powiedział minister.

"Jeśli okaże się, że rzeczywiście pan premier wskaże miejsce, w którym rząd zgodził się na opodatkowanie samochodów z silnikiem diesla, jeżdżących w Polsce, czy silnikiem benzynowym, w dokumencie, który został przyjęty przez rząd, to jestem gotów tą oryginalną (...) śliwowicę postawić i przeprosić za błąd, jeśli czegoś nie jestem w stanie dostrzec. Ale gdyby okazało się, że pan premier jednak nie ma racji, to też jestem gotów z panem premierem wypić za błędy, ale tym razem nie swoje i (...) porozmawiać co z tym dalej zrobić" - dodał.

Minister zwrócił uwagę, że Solidarna Polska konsekwentnie sprzeciwiała się KPO. "Nie dlatego, że byliśmy przeciwni kredytom (...), ale sprzeciwialiśmy się dodatkowym warunkom prawnym, które zastrzegła sobie KE i UE, i które dzisiaj dają wyraz naszym słowom. Ostrzegaliśmy, że UE będzie chciała nas szantażować pieniędzmi z kredytu, które Polsce się należą i wymuszać zmiany w obszarach, w których nie sięgają jej kompetencje" - powiedział Ziobro.

Ziobro podkreślił też, że Solidarna Polska nigdy nie zgodzi się na to, aby Polacy byli opodatkowani tego rodzaju ciężarami fiskalnymi i aby byli docelowo skłaniani do rezygnacji z aut spalinowych. "Nie możemy zgodzić się na forsowane ideologiczne założenia przez KE, które kryją w sobie interesy wielkich światowych koncernów samochodowych (...) Solidarna Polska na to się w dokumencie przyjętym przez rząd nie zgadzała" - mówił.

Również wiceszef MS Sebastian Kaleta powiedział, że w dokumencie przyjętym przez rząd nie było wskazanych tych zapisów. "Ten dokument nie podlegał konsultacjom politycznym i rządowym. Ustalenia w tym przedmiocie zostały zaciągnięte jednoosobowo w imieniu polskiego rządu przez ministra funduszy" - mówił Kaleta.

W weekend odbyło się spotkanie zarządu SP w sprawie tzw. kamieni milowych i Krajowego Planu Odbudowy. W przyjętej uchwale napisano m.in. że Komisja Europejska wychodzi poza traktatowe kompetencje próbując narzucić Polsce niekorzystne rozwiązania z zakresu prawa i gospodarki, zawarte w tzw. kamieniach milowych. "Ostateczna treść znajdujących się tam żądań Unii Europejskiej nie była przedmiotem konsultacji rządowych ani politycznych z Solidarną Polską. Poważne wątpliwości ustrojowe budzi już sama konstrukcja tzw. kamieni milowych, jak i ich przedmiot" - napisano. W uchwale zwrócono m.in. uwagę na kwestię opodatkowania używania aut spalinowych.

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek pytany o zarzuty, że tzw. kamienie milowe KPO nie były konsultowane z Solidarną Polską, wskazał, że "wszystkie wskaźniki, cele i kamienie milowe, zostały przyjęte 30 kwietnia 2021 roku przez całą Radę Ministrów - wszyscy, którzy wtedy zapoznali się z dokumentem, doskonale wiedzą, co w nim jest". Oświadczył jednocześnie, że "będziemy robili wszystko, by interpretacja i realizacja poszczególnych wskaźników nie tylko nie uderzyła Polaków i polskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim, by promowała to, na czym nam najbardziej zależy: innowacyjność i szybko rozwijającą się gospodarkę".(PAP)

autor: Mateusz Mikowski, Rafał Białkowski