Ziobro: Powołujemy Suwerenną Polskę. Suwerenność jest zagrożona najbardziej od czasu upadku komunizmu

Polski dyplomata wezwany do rosyjskiego MSZ. Chodzi o decyzję Warszawy Polski dyplomata wezwany do rosyjskiego MSZ. Ma to związek z przejęciem przez polskie władze szkoły przy ul. Kieleckiej w Warszawie - przekazała agencja Reutera za rosyjskimi mediami. Wezwanie dyplomaty do MSZ Rosji potwierdził rzecznik MSZ Łukasz Jasina.