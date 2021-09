Ziobro: Chcemy spłaszczyć strukturę sądów do dwóch szczebli w sądownictwie powszechnym

fot. Grzegorz Krzyżewski / / FORUM

Chcemy spłaszczyć strukturę sądów do dwóch szczebli w sądownictwie powszechnym - poinformował w czwartek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wyraził przy tym nadzieję, że uda się przedstawić szczegóły proponowanych zmian szybko i "jest to kwestia tygodni".

Zbigniew Ziobro był w czwartek gościem "Wydarzeń" w telewizji Polsat News. Szef MS był tam pytany m.in. o szczegóły reform planowanych w resorcie sprawiedliwości, w tym pojawiąjące się informacje o "spłaszczeniu struktury sądów".

"Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo tego wymaga dżentelmeńska relacja w ramach polityki. (….) Chciałbym, aby to porozumienie polityczne stało się faktem i wtedy będziemy mgli wyjść ze szczegółami, mając przekonanie, że uda się ten projekt przeforsować do końca w całości" – mówił.

"Jeśli chodzi o strukturę sądów powszechnych to mogę potwierdzić, że chodzi o uproszczenie tej struktury, która jest bardzo nadęta i skomplikowana w Polsce" – poinformował. Jak wyjaśnił, resort chce spłaszczyć strukturę sądów do dwóch szczebli w sądownictwie powszechnym. Dopytany o termin ujawnienia szczegółów tych planów, odparł, że "jest to kwestia tygodni". "Mam nadzieję, że szybciej niż później" – oświadczył.(PAP)

Natalia Kamińska

