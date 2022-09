Zimniejsza woda w kranach, wyłączone latarnie, bez Sylwestra. Wrocław oszczędza energię

/ Twitter

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powiedział, że samorządy będą się domagać od rządu działań osłonowych w sprawie wzrostu cen energii. Dodał, że w przetargu magistratu na zakup energii na 2023 rok jedyna złożona oferta była o 513 proc. wyższa od roku poprzedniego.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk we wtorek na konferencji prasowej poinformował, że w piątek w przetargu na zakup energii elektrycznej na 2023 rok otwarto jedyną złożoną ofertę. Jest to oferta PGE na kwotę 405 mln zł.

„To wzrost o ponad 500 procent. W poprzednim roku nasza grupa zakupowa w mieście, składająca się z 270 podmiotów, zapłaciła za zakup prądu łącznie 66 mln zł. Czyli teraz musielibyśmy zapłacić o 339 mln zł więcej. Sytuacja jest poważna. Polskie państwo jest w kryzysie” - powiedział Sutryk.

Przypomniał, że podobne wzrosty dotyczą też innych samorządów w całej Polsce. W dużych miastach to wzrost o 400-500 proc., a ostatnio władze Radomia poinformowały, że otrzymały ofertę o 900 proc. wyższą od tegorocznej.

„Jako samorządy będziemy się domagać podjęcia przez rząd działań osłonowych. Mam nadzieję, że będziemy mogli na takie działania osłonowe liczyć. Przypomnę, że są przedsiębiorstwa, jak np. duże firmy transportowe w miastach, które nie mogły skorzystać z tarcz osłonowych podczas pandemii. Takie tarcze muszą się teraz pojawić i polski samorząd w imieniu swoich mieszkańców będzie się takich tarcz domagał w sposób zdecydowany” - zapowiedział Sutryk.

Podkreślił, że władze Wrocławia już teraz podjęły pewne działania oszczędnościowe, które mają zmniejszyć zużycie energii i ciepła. Jest to m.in. obniżenie temperatury w biurach i urzędach do 19 stopni Celsjusza na całą zimę, ale też oddelegowanie części pracowników do pracy zdalnej.

„Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcia prawne w tej kwestii, a rząd w tej chwili pracuje nad ustawą o pracy zdalnej. W czasie Covidu działaliśmy jednak w oparciu o rozporządzenia, a teraz czekamy na rozwiązania ustawowe. I na tę pracę zdalną jesteśmy gotowi” - zaznaczył Sutryk.

Dodał, że obniżona będzie też temperatura wody w kranach, kontrolowany będzie poziom oświetlenia pomieszczeń korytarzy i innych części wspólnych. Prawdopodobnie magistrat zrezygnuje też z całonocnego podświetlenia obiektów komunalnych, stadion miejski będzie podświetlony tylko w weekendy. Iluminacja świąteczna będzie ograniczona tylko do rynku. Nie odbędą się również duże imprezy, takie jak zabawa sylwestrowa w rynku, maraton wrocławski i festiwal „Europa na widelcu”.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował we wtorek, że "będzie program wspierający efektywność energetyczną w samorządach". "To będzie bardzo duży program, który będzie pozwalał modernizować m.in. oświetlenia uliczne, bo słyszeliśmy o komunikatach wyłączania przez samorządy oświetlania ulic. Na to nie możemy sobie pozwolić. (...) Nie możemy pozwolić, żeby Polska była ciemna. Rozumiem witryny, elewacje, ale na pewno nie ulice. Polacy chcą czuć się bezpiecznie również w tej trudnej sytuacji, w związku z tym ten program będzie dedykowany wszystkim samorządom tym, które będą chciały i będą zainteresowane oszczędzaniem. To będzie zachęta" - podkreślił Buda. (PAP)

