"Zima będzie długa". Gazprom straszy Europę propagandowym filmikiem

Europa zamarznie bez Gazpromu. Taką apokaliptyczną wizję roztacza przed UE rosyjski koncern, pokazując zamarznięte miasta, niemrawo powiewające flagi Wspólnoty i pracownika, który zakręcając kurek, ustawia igłę w pozycji 0.

Lodowata mgła złowrogo pełznie po Brukseli, Londynie, Paryżu czy Berlinie (Warszawy kryzys nie dotyka, bo u nas palimy wszystkim, czym się da, zgodnie ze słowami prezesa PiS). Na nagraniu przy dźwiękach rzewnej pieśni przypominającej lament. To tradycyjna pieśń bardów "Zima będzie długa" autorstwa Jurija Wizbowa. Gdy wsłuchać się w ponury tekst można m.in. usłyszeć, że "spójrz, za rzeką jesień cicho umiera... A zima będzie długa, tylko zmierzch i śnieg" [pełny tekst poniżej w ramce].

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su