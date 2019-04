Zielony kwiecień na GPW trwa w najlepsze

Początek kwietnia przyniósł falę wzrostów na warszawskiej giełdzie. WIG20 zanotował trzecią z rzędu sesję na plusie o ponad 1 procent.

W przeciwieństwie do popularnego przysłowia, na GPW kwiecień niczego nie przeplata. Przeciwnie, od początku miesiąca główne indeksy wyraźnie prą na północ. W środę WIG20 zanotował wzrost o 1,54 proc., przebijając tym samym wyniki z poniedziałku (1,24 proc.) i wtorku (1,30 proc.). Indeksowi blue chipów wtórował mWIG40 (1,28 proc.), nieco mniejszy wzrost odnotował sWIG80 (0,51 proc.). W efekcie szeroki WIG zyskał 1,40 proc., co jest najlepszym wynikiem od 20 lutego. Wynik punktowy na koniec dnia w postaci 61 924,86 pkt. jest natomiast najwyższy od marca ubiegłego roku.

Wśród uczestników WIG20 panował dziś spory rozstrzał. Akcje Orlenu zyskały 4,09 proc., nieco mniej zdrożał zmierzający do historycznych rekordów CD Projekt (3,39 proc.). Największe obroty towarzyszyły natomiast PZU (2,28 proc., 188 mln zł). Po drugiej stronie indeksu znalazły się publikujący raport roczny Tauron (-1,94 proc.) oraz CCC (-3,87 proc.). W przypadku producenta obuwia należy pamiętać, że dzisiejsze spadki to częściowa realizacja zysków po wczorajszym wystrzale o 14,3 proc. Wyraźny spadek odnotowały także akcje Dino (-1,89 proc.), co wiązać można z rekomendacją BOŚ.

W mWIG40 palmę pierwszeństwa we wzrostach dzierżyły dziś akcje 11 bit (7,12 proc.). Na podium zmieściły się jeszcze Forte (5,19 proc.) oraz Kruk (4,32 proc.). Ponad 2 proc. przeceniono natomiast jedynie akcje Energi (-2,09 proc.).

Od rana w centrum uwagi inwestorów pozostawał Ursus (-5,28 proc.), który wczoraj wieczorem przedstawił propozycje układowe i restrukturyzacyjne.

Źródło: MZ

MZ