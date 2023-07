Zielono na GPW, a hossa na WIG20 ma nowy szczyt. Popyt na akcje Allegro i CD Projektu

Sesja w czwartek podniosła do góry główne indeksy na GPW, które w korelacji z rynkami bazowymi odpowiadały na decyzje Fedu i EBC oraz dane z amerykańskiej gospodarki. Lokomotywami wzrostu WIG20 były dynamiczne zwyżki przy sporych obrotach cen akcji Allegro i CD Projektu.

WIG20 zyskał 1,19 proc. i poprawił szczyt hossy na 2 195,76 pkt. WIG zrobił podobnie, zyskując 0,84 proc., a szczyt sesyjny wyznaczając na 72 129,48 pkt. Niżej był mWIG40 o 0,16 proc., a do góry o 0,39 proc. poszedł sWIG80. Obroty sięgnęły 1,08 mld zł, z czego, 868 mln dotyczyło WIG20.

Na czwartkowej sesji inwestorzy mieli „pełne ręce roboty”, aby szybko dostosowywać się do napływających informacji. Rano reagowali na środowe decyzje i komunikat Fedu, który powrócił do podwyżki stóp, ale prawdopodobnie zakończył cały cykl. Przynajmniej tak wynika z wycen rynku. Z kolei po południu najpierw okazało się, że EBC podnosi stopy zgodnie z prognozami, ale już nie zapowiada kolejnej podwyżki, zostawiając jednak „szeroko otarte drzwi” dla takiej opcji.

Komunikacja EBC została odebrana „gołębio” i zderzyła się z publikowanymi kilkanaście minut później danym z amerykańskiej gospodarki, w tym lepszym od prognoz PKB za II kwartał. Był też raport o kolejnym spadku liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Jednak to dane o tym, że największa gospodarka świata rozwijała się szybciej, niż oczekiwano, stanowiło główny motor napędowy rynków w czwartek.

Taki zestaw spowodował umocnienie dolara do euro, przez co osłabił się także złoty, nie przeszkodziło to jednak podnieść WIG20 na nowy sesyjny i zamknięcia szczyt hossy. Korelowało to z nastrojami na rynkach bazowych, gdzie wzrosty w Europie, były jeszcze większe (DAX 1,6 proc. CAC40 2 proc.), a Wall Street dalej parło do góry po starcie sesji.

W WIG20 od początku czwartkowej sesji najmocniej rosły kursy CD Projekt (4,09 proc.) i Allegro (4,37 proc.), które zyskały przy sporych obrotach rzędu 89 i 91 mln zł. – drugich i trzecich największych na GPW po Pekao (92 mln zł).

Udaną sesję zaliczyły banki. Indeks WIG-Banki poszedł w górę o 1,74 proc. Mocniej wzrosły m.in. notowania Pekao (wzrost o 3,20 proc.) i PKO BP (2,25 proc.) oraz Aliora (2,9 proc.).

Warto też wspomnieć o kursie Orlenu (0,97 proc.), który tak jak ceny ropy od około miesiąca rośnie i jest najwyżej od blisko roku.

Najsłabiej w WIG20 zachowały się natomiast akcje spółek działających w handlu. Akcje Dino straciły 3,14 proc., kurs LPP spadł o 1,65 proc., a notowania Pepco Group zniżkowały o 2,12 proc. W środę po sesji wyniki za I półrocze przedstawiła grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sieci Biedronka. W odniesieniu do Pepco spekuluje się o losie właściciela pakietu większościowego, czyli południowoafrykańskiej Grupy Steinhoff. Pod kreską w WIG20 był jeszcze tylko kurs JSW (-0,56 proc.).

W mWIG40 największy wzrost zanotowały akcje Develii (5,16 proc.), która poinformowała, że sfinalizowała umowę dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej, za 100 mln euro.

Z kolei najmocniej przeceniono akcje XTB (-4,83 proc.), które podało po środowej sesji wstępne szacunki - według nich zysk netto w drugim kwartale 2023 spadł o 48 proc., do 118,1 mln zł.

Wśród małych spółek liderem wzrostów był Medicalgorithmics, którego akcje zdrożały o 11,07 proc. Bez nowych informacji ze spółki. Solidnie w górę poszły notowania Rainbow Tours (4,72 proc.) i Enter Air (wzrost o 4,35 proc.). Kurs tej ostatniej zyskał po podwyższeniu prognoz wyników przez DM BDM. Z kolei Rainbow w środę informował o oszacowanym wzroście przychodów.

„W związku z pozytywnym wpływem różnic kursowych (ok. 38,2 mln PLN), szacujemy że spółka w 2Q’23 wypracowała 90,8 mln PLN zysku netto (vs 31,0 mln PLN straty w 2Q’22). Po oczyszczeniu o różnice kursowe oczekujemy 62,1 mln PLN zysku (+42,3% r/r). Prognozowane wyniki przewyższają nasze oczekiwania z ostatniej rekomendacji” – czytamy w raporcie BDM.

Na szerokim rynku na uwagę zasługuje też kurs Games Operators (15,04 proc.), który zyskuje w ślad ze przesuwaniem się w górę na wishliście Steam ich zapowiedzianej gry „Infection Free Zone”.