"Zielone" Onde w drodze na GPW. Przeddebiutowa hossa na Erbudzie

fot. Tom Fisk / / Pexels

Trwa oferta akcji Onde, spółki działającej na styku branży budowlanej oraz odnawialnych źródeł energii. Spore oczekiwania związane z debiutem mają także akcjonariusze już obecnego na GPW Erbudu.

Do 1 lipca inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Onde, które tego lata chce wejść na GPW. Trwa także proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W czwartek po południu powinna zostać opublikowana ostateczna cena, póki co wiadomo, że cena maksymalna wynosi 26 zł. Przy przyjętej cenie maksymalnej wartość IPO Onde może sięgnąć 444,5 mln zł. 214,5 mln zł przypadnie na nowe akcje, reszta na sprzedaż przez dotychczasowych właścicieli.

Przeczytaj także Inwestorzy pytają, Onde odpowiada

Potencjalna kapitalizacja może sięgnąć 1,43 mld zł, co sprawia, że przy scenariuszu sprzedaży przy cenie maksymalnej Onde może być jedną z najdroższych spółek w swojej branży. I nie chodzi tu o budownictwo, a specyficzny obszar budownictwa powiązany z OZE. Onde (wcześniej PBDI) prowadzi działalność w segmencie budowy instalacji dla sektora energii odnawialnej (OZE) w Polsce, w szczególności farm wiatrowych i fotowoltaicznych. W 2020 roku zakontraktowała projekty (głównie farmy wiatrowe) o mocy 1,1 GW, a liczba MW oddanych do użytkowania wyniosła ponad 270. Cel na ten rok to zabezpieczenie portfolio o mocy 1,2 GW. Onde angażuje się także w projekty w sektorze infrastruktury drogowej.

fot. / / Onde

- Osiągnięcie pozycji czołowego wykonawcy farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce sprawiło, że postanowiliśmy pójść krok dalej i rozwinąć naszą działalność o dewelopment i skorzystać na poszerzeniu naszego udziału w budowaniu wartości projektów OZE. Oprócz kontynuacji działalności wykonawczej w segmencie budownictwa OZE oraz budownictwa inżynieryjno-drogowego będziemy budować duże farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w tzw. modelu develop, bulid and sell. To powinno pozwolić nam na pełniejszy udział w transformacji energetycznej Polski oraz na realizację premii deweloperskiej i generowanie wyższych marż. Na ten cel właśnie chcemy przeznaczyć środki z emisji nowych akcji – wyjaśnia Paweł Średniawa, prezes Onde.

Na GPW są duże spółki zaangażowane w projekty OZE, jak np. PGE, które jednak po pierwsze ciężko uznać za spółkę typowo nastawioną na OZE (wręcz przeciwnie, podstawą działalności PGE wciąż jest węgiel), po drugie jest to spółka energetyczna, a nie budowlana. Największym podmiotem budującym i nastawionym na projekty OZE wydaje się w takim układzie warta 3,1 mld zł Polenergia. Onde pod względem kapitalizacji może wyprzedzić jednak np. angażujący się w projekty OZE Polimex-Mostostal (1,1 mld zł), ML System (0,7 mld zł) czy Erbud (1,1 mld zł).

Przeddebiutowa hossa

To właśnie wątek Erbudu wydaje się najciekawszy, Onde jest bowiem częścią grupy kapitałowej Erbudu i to przez Onde Erbud zaangażowany jest na rynku budownictwa OZE. Na datę prospektu większościowym akcjonariuszem Onde jest właśnie Erbud, który posiada 87,9 proc. ogólnej liczby głosów na walnym. Zakładając, że w ofercie zostaną sprzedane lub objęte wszystkie akcje oferowane, Erbud, po jej przeprowadzeniu, będzie posiadał 60,7 proc. akcji Onde.

Tutaj przechodzimy do najciekawszej części rozważań. Jeżeli akcje zostaną uplasowane po cenie maksymalnej, to ów pakiet będzie wart 868 mln zł. Wartość samego Erbudu to niecałe 1,1 mld zł, a przecież gdy Onde zgłosiło chęć przeprowadzenia IPO, było to jeszcze mniej (800 mln zł). Wydaje się, że inwestorzy dostrzegli fakt, że przy optymistycznym scenariuszu wyceny akcje Onde w posiadaniu Erbudu mogą stać się bardzo cennym aktywem.

Można zatem założyć, że przynajmniej w części ostatnia hossa na Erbudzie to efekt debiutowych oczekiwań związanych z Onde. Warto dodać, że podobny przykład na GPW mieliśmy całkiem niedawno podczas wiosennego debiutu Vercom, w którym spory pakiet w porównaniu do swojej kapitalizacji posiadał notowany już na giełdzie R22. Wówczas hossa na akcjach R22 skończyła się kilka dni po ogłoszeniu ostatecznej ceny w ofercie Vercom (zgodnej z maksymalną), następnie nastąpiła jednak spora korekta. Wcześniej, pod koniec ubiegłego roku, choć w trochę mniejszym wymiarze, przeddebiutową hossę obserwowaliśmy też na akcjach Oponeo (przy debiucie spółki Dadelo).

Wracając do Onde i Erbudu, warto pamiętać, że wciąż poruszamy się w sferze założeń. Nie znamy ostatecznej ceny i liczby sprzedanych akcji, choć oferta zbiera raczej pozytywne recenzje analityków i obserwatorów. Historyczny wskaźnik cena do zysk może nieco odstraszać przy założeniu ceny maksymalnej (zysk za ostatnie 12 miesięcy to 46,6 mln zł, wycena 1,43 mld zł, co daje C/Z na poziomie 30,7), jednak branża OZE to dość dynamiczny obszar i inwestycja w Onde może wydawać się ciekawym sposobem zbudowania ekspozycji na niego. Niemniej, jak przy każdym debiucie, nie brakuje ryzyk oraz znaków zapytania i każdy inwestor powinien podjąć decyzję dotyczącą uczestnictwa w ofercie na bazie indywidualnej analizy prospektu emisyjnego spółki.