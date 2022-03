Zielona sesja na GPW. Dobry start i szybkie lądowanie CD Projektu

fot. Robson90 / / Shutterstock

Na GPW wzrosty najważniejszych indeksów giełdowych. Dobra kondycja spółek górniczych oraz banków przesądziła o skali zwyżek blue chipów. Najnowsze wieści od CD Projektu ostatecznie nie porwały inwestorów.

We wtorek na rynku akcji panował pozytywny sentyment, a popołudniowe umocnienie się polskiej waluty zbiegło się ze zwiększonym apetytem na zakup akcji największych polskich spółek. W grze były banki, które po kilku sesjach korekty zaliczyły wzrosty. Na Węgrzech stopy procentowe podniesiono za jednym razem o 100 pb., dzięki czemu to znów w Polsce są one najniższe z krajów regionu z własną walutą. Europejskie giełdy bazowe notowały ok. 1 proc. wzrosty głównych indeksów, z czym skorelowane były wzrosty najważniejszych benchmarków na GPW. Mocne otwarcie rynku kasowego w USA tylko dopełniło obraz przewagi popytowej strony

WIG20 zyskał 1,36 proc. do 2 121,52 pkt, WIG był wyżej o 1,15 proc., osiągając 64 318,55 pkt. mWIG40 zyskał 0,76 proc. i zatrzymał się na poziomie 4 711,99 pkt, a sWIG80 minimalnie wyżej o 0,55 proc. do 19 340,65 pkt. Obroty wyniosły 1,57 mld zł, z czego 1,35 mld dotyczyło WIG20.

Wśród 14 indeksów sektorowych aż 10 zaliczyło wzrosty z mediami (6,48 proc.) odzieżą (3,23 proc.) i górnictwem (2,84 proc.) na czele. Ze względu na swoją kapitalizację ważne były też wzrosty sektora bankowego (1,5 proc.). Spadki dotknęły branżę spożywczą (-3,66 proc.), chemię (-2,46 proc.), paliwa (-0,17 proc.) i energetykę (-0,13 proc.).

W indeksie największych spółek w gronie liderów, pod względem skali wzrostów, znalazły się LPP (4,26 proc.) oraz JSW (4,34 proc.). Sporo zyskało również Allegro (3,3 proc.), a spółka potwierdziła uruchomienie wkrótce międzynarodowej wersji serwisu. Do 0,5 proc. akcji netto zwiększył swoją pozycję, grający na spadek kursu, fundusz AQR Capital Management, wynika z rejestru krótkiej sprzedaży KNF.

Zyskał kurs KHGM-u (2,6 proc.), a spółka w trakcie sesji przedstawiła dane z działalności za luty, w której w odniesieniu do kluczowego surowca zanotowała spadek sprzedaży, ale wzrost wydobycia rok do roku. Ceny miedzi nieco spadły w ostatnich dniach, a inwestorzy bacznie obserwują rozwijającą się sytuację lockdownów w chińskich prowincjach przemysłowych.

Po zamknięciu poniedziałkowych notowań CD Projekt (1,67 proc.) Potwierdził, że pracuje nad kolejną odsłoną serii gier Wiedźmin. Ponadto, CD Projekt podpisał z Epic Games International umowę licencyjną i partnerską dotyczącą korzystania z silnika Unreal Engine.

Rano inwestorzy optymistyczne zareagowali na doniesienia, windując kurs w pierwszych minutach handlu o ok. 10 proc. wyżej. Ostatecznie, potrzeba chyba więcej szczegółów co do nowego projektu, aby przekonać inwestorów do dłuższego zajęcia pozycji na akacjach spółki. Niemniej obroty na CD Projekcie były dziś największe na całej GPW i wyniosły blisko 196 mln zł.

Sektor bankowy po dwóch sesjach spadków powrócił do wzrostów, napędzany popytem na akcje największych banków. Kurs PKO BP wzrósł o 2,22 proc., Pekao był wyżej o 0,92 proc., a Santander i mBank wzrosły o odpowiednio 1,07 i 0,24 proc.

Poniżej kreski były we wtorek notowania Pepco (-2,06 proc.), które miało za sobą jednak cztery silnie wzrostowe sesje. Niżej znalazł się też kurs PGNiG (-0,5 proc.), Lotosu (-0,39 proc.) i PGE (-0,31 proc.), a Cyfrowego Polsatu pozostał neutralny (0,0 proc.).

Po sesji PGE pokaże wyniki roczne, a w środę zrobią to Lotos, Asseco oraz KGHM.

Reakcją na wyniki należy tłumaczyć zachowania wielu walorów spółek w środku sezonu wynikowego. Tak było z liderem wzrostów w portfelu mWIG40, gdzie po dobrym raporcie finansowym, kurs Wirtualnej Polski wzrósł o 12,19 proc. Blisko rocznych maksimów jest kurs XTB po wzroście o 4,97 proc.

Drugą sesję liderem spadków w tej części rynku był Kernel (-6,01 proc.), a na kolejnej pozycji była Grupa Azoty (-4,06 proc.), która koryguje ostanie silne wzrosty.

