Zieleń wraca na GPW. WIG20 powyżej 1800 punktów

Po delikatnych spadkach we wtorek, w środę zieleń powróciła na GPW i dzięki temu WIG20 mógł po raz pierwszy od sierpnia zamknąć sesję powyżej 1800 pkt. Czerwonej passy nadal jednak nie przerwało Allegro, dodatkowo silną korektę zaliczyło JSW.

Mimo iż około godziny 15 pojawiły się wątpliwości co do środowych wzrostów, to jednak WIG20 zdołał odbić w końcówce dnia i w efekcie zakończył sesję na 0,9-proc. plusie. W efekcie indeks znalazł się na poziomie 1810 pkt., czyli najwyższym od 2,5 miesiąca.

Nieźle radziły sobie także pozostałe główne indeksy GPW. WIG zyskał 0,9 proc., mWIG40 poszedł w górę o 0,7 proc., a sWIG80 zakończył dzień na 0,5-proc. plusie. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,2 mld zł.

Polskie indeksy nie wyróżniały się dziś zielenią na europejskim tle, można było nawet znaleźć rynki, gdzie wzrosty były większe. Z drugiej strony ochoty do wzrostów brakowało na Wall Street, gdzie główne indeksy w momencie zamknięcia handlu na GPW trzymały się w okolicach kreski. Uwagę znów zwracała szczepionka, tym razem aktualizacja z obozu Pfizera. Ostateczne wyniki późnego etapu badania szczepionki COVID-19 wykazały, że jest skuteczna w 95 proc. (a nie 90 proc.). Spółka przekazała też, że ma wymagane dane z dwumiesięcznych badań pod kątem bezpieczeństwa i będzie ubiegać się o awaryjną autoryzację w USA.

W składzie WIG20 najmocniejsze wzrosty zanotowało CCC (+5,6 proc.). Dobrze radził sobie także paliwowy duet - PGNiG (+3,0 proc.) i Orlen (+4,1 proc.). Warto było także zwrócić na spółki energetyczne (Tauron +2,7 proc., PGE +1,7 proc.). Ta ostatnia spółka przedstawiła dziś, oprócz wyników, deklarację, że chciałaby wyjścia z systemu taryf. Pojawiła się także zapowiedź powrotu dywidendy, kontrolowane przez Skarb Państwa spółki energetyczne cieszą się jednak niewielkim zaufaniem inwestorów w tej kwestii.

Ciekawie działo się także na telekomach. Akcje Orange podrożały o 2,1 proc., a Play o 2,3 proc. Ta ostatnia znalazła się dziś na historycznych maksimach. Roczne maksima notowała także Netia (+0,8 proc.).

Z drugiej strony kolejny czerwony dzień zanotowało Allegro (-0,9 proc.), któremu nie pomogły nawet plotki o możliwości rozkręcenia własnego systemu paczkomatów. Allegro jeszcze do niedawna było najważniejszą spółką na GPW i w WIG20, obecnie jej udział w indeksie spadł już poniżej 10 proc. Najmocniejsze spadki notował jednak duet JSW (-5,4 proc.) i LPP (-2,5 proc.). Pierwsza spółka korygowała wczorajsze gwałtowne wzrosty. Na LPP z kolei pojawiła się informacja o sprzedaży w ramach przyspieszonej księgi popytu akcji własnych.

Na szerokim rynku aż 22-proc. wzrosty zanotował Wielton, który przed sesją zaprezentował wyniki za III kwartał. Z drugiej strony 12 proc. stracił MoBruk, po tym jak cena maksymalna akcji w ofercie publicznej spółki została ustalona na 260 zł. Przypomnijmy, że oferta obejmuje akcje dotychczasowych inwestorów, a nie nową emisję.

Adam Torchała