Zieleń na GPW. Wzrosty JSW i Mabionu

Główne indeksy warszawskiej GPW zielenią otworzyły nowy tydzień, mankamentem sesji były jednak niskie obroty i względna słabość polskich indeksów. Mocne wzrosty notowały m.in. akcje JSW i Mabionu.

Wzrostem o 1,2 proc. zakończył poniedziałkową sesję WIG20. Dla indeksu blue chipów był to pierwszy mocniejszy ruch w górę od dwóch tygodni. Zieleniły się też i inne główne indeksy GPW: WIG zyskał 1 proc., mWIG40 0,6 proc., a sWG80 0,5 proc.

Ponownie rozczarowały z kolei obroty, które wyniosły ledwie 558 mln zł. To kolejna sierpniowa sesja z wynikiem wyraźnie odbiegającym od 1 mld zł. Warto także dodać, że wzrosty na giełdach we Frankfurcie, czy Paryżu przekraczały dziś poziom 2 proc., względnie WIG20 na tym tle wypadł więc słabo.

Liderem wzrostów w składzie WIG20 okazała się Jastrzębska Spółka Węglowa, której w przeszło 7-proc. wzrostach nie przeszkodziła ogromna strata za II kwartał 2020 roku. Aż 5 proc. zyskał Tauron, który poinformował, że blok gazowo-parowy o mocy 450 MW Elektrociepłowni Stalowa Wola został zsynchronizowany z siecią. Wzrostowe podium uzupełnił KGHM, którego akcje podrożały o 3 proc.

Zieleniły się jednak niemal wszystkie spółki z WIG20. Spadki zanotowała jedynie trójka, przy czym dla PGE i Orange ich skala nie przekroczyła 1 proc. Najsłabiej w WIG20 wypadło LPP, które zakończyło dzień 1,8 proc. pod kreską. Przypomnijmy, że przed weekendem zarząd spółki wysunął propozycję gigantycznego skupu akcji, z którego korzystanie, jak zaznaczył, póki co nie jest jego celem.

W drugiej linii aż 19,5-proc. wzrost notował Mabion, choć spółka nie opublikowała żadnego komunikatu. Świetną sesję ma za sobą także Biomed (+8 proc.), który jednak tym razem musiał w kwestii obrotów uznać wyższość CD Projektu. Po spadkowej stronie o blisko 2 proc. poszły w dół akcje m.in. Ten Square Games i Budimeksu, a więc firm, które niebawem mają przedstawić wyniki za II kwartał.

Na szerokim rynku kolejne obserwowaliśmy kolejne podejście do delistingu KCI. Gremi International, który ma 23,7 proc. akcji KCI, chce zwołania NWZ spółki i umieszczenia w nich uchwał dotyczących ściągnięcia firmy z giełdy. Warto dodać, że temat delistingu wraca regularnie, główni akcjonariusze i zarząd KCI bardziej skupiają się jednak na narzekaniu niż na rzeczywistym zaoferowaniu inwestorom indywidualnym czegoś, co mogłoby ich przekonać do rezygnacji z akcji. Dowodem tego było m.in. ostatnie zakończone fiaskiem wezwanie.

Na NewConnect obserwowaliśmy z kolei kolejną odsłonę zamieszania wokół Aquatechu. Musiało dość aż do zawieszenia notowań, by Beata Babińska opublikowała zawiadomienie o sprzedaży dużych pakietów akcji spółki. Żona prezesa wyprzedała niemal cały 20-proc. pakiet akcji, jednak nie poinformowała o tym należycie rynku.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3331,74 2,21 0,78 0,63 -0,08 -11,04 DAX Niemcy 13066,54 2,36 1,13 1,78 12,53 -1,38 FTSE 100 W.Brytania 6104,73 1,71 -0,37 -0,31 -13,96 -19,06 CAC 40 Francja 5007,89 2,28 0,72 1,04 -5,99 -16,23 IBEX 35 Hiszpania 7109,10 1,82 0,27 -2,54 -17,81 -25,55 FTSE MIB Włochy 20113,36 2,12 0,82 0,19 -1,76 -14,43 ASE Grecja 632,56 -0,11 -0,72 -0,28 -23,94 -30,99 BUX Węgry 35994,83 -0,14 -2,07 2,31 -10,03 -21,89 PX Czechy 899,94 0,36 -1,21 -1,74 -13,93 -19,33 RTS INDEX (w USD) Rosja 1281,52 1,55 -2,08 2,03 1,03 -17,26 BIST 100 Turcja 1108,44 -0,13 2,05 -7,01 14,10 -3,13 WIG 20 Polska 1841,46 1,15 -1,11 1,72 -12,46 -14,35 WIG Polska 52424,18 0,97 -0,88 1,45 -6,46 -9,35 mWIG 40 Polska 3692,99 0,63 -0,39 1,29 -1,61 -5,51





Adam Torchała