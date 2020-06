Zieleń na GPW. W górę PGE i JSW

Po obfitującym w zwroty akcji ostatnim tygodniu maja, w czerwiec WIG20 wchodzi dość spokojną sesją. Dużo więcej działo się na małych i średnich spółkach, których indeksy mocno rosły.

Wzrostem o 0,6 proc. zakończył poniedziałkową sesję WIG20. W przeciwieństwie do sesji z ubiegłego tygodnia dzisiejsza miała dość spokojny przebieg, największe siły indeksu bowiem się równoważyły. I tak CD Projekt zanotował spadek o 1,7 proc., zaś WIG-Banki wzrósł o 1,2 proc.

Warto odnotować, że pierwsze banki przesłały już na rynek informacje o wpływie czwartkowej decyzji RPP na ich wyniki. Zrobiły to m.in. Pekao (łączny wpływ trzech obniżek stóp uszczupli zysk o 650-700 mln zł w 2020) i Alior (łącznie 116-133 mln zł kwartalnie). Akcje Pekao poszły w górę o 0,9 proc., Aliora zaś podrożały dziś o 3,1 proc., co było najlepszym wynikiem banku w WIG20.

Liderami wzrostów wśród blue chipów było jednak trio: PGE (9,2 proc.), JSW (5,9 proc.) oraz Tauron (4,5 proc.). To najprawdopodobniej reakcja na zeszłotygodniowe informacje z Brukseli, która zwiększyła Polsce budżet na transformację energetyczną. Wśród unijnych pomysłów jest też podatek od śladu węglowego ważny dla klientów JSW. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Energetyka mocno w górę. Nadzieja na unijne miliardy".

Na słabszą dziś aktywność na dużych spółkach wpływ mógł mieć kalendarz, poniedziałek to bowiem dzień świąteczny m.in. w Niemczech, Norwegii i Szwajcarii. Widać to było po obrotach, które znów spadły poniżej 1 mld zł (łącznie na szerokim rynku wyniosły 830 mln zł). Nie przeszkodziło to jednak indeksom mWIG i sWIG w zanotowaniu sporych wzrostów: odpowiednio 2,3 proc. i 1,9 proc. Przeszkodą nie okazały się także odczyty PMI sugerujące, że polski przemysł, mimo otwierania gospodarki, w maju wciąż pozostawał w stanie hibernacji.

W mWIG-u liderem wzrostów była Develia (+10,7 proc.), którą w górę pchały nadzieje inwestorów na dywidendę. Blisko 8 proc. na plusie dzień zakończyła Grupa Azoty, która poinformowała o pozyskaniu finansowania na projekt Polimery . Dobrze radziła sobie także Enea (+5,9 proc.), którą napędzały podobne czynniki, co w przypadku Taurona i PGE.

Do ciekawej sytuacji doszło na notowaniach KCI. W piątek informowaliśmy, iż spółka zawiadomiła KNF o podejrzanym ruchu na akcjach spółki. Jak się w weekend okazało, ruch ten poprzedzał raport finansowy, w którym spółka pokazała mocny wzrost zysku. Być może zatem doszło do wykorzystania informacji poufnej. Akcje KCI poszły dziś w górę o 33 proc.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3077,92 0,91 3,59 5,12 -6,17 -17,82 DAX* Niemcy 11586,85 -1,65 4,63 6,68 -1,19 -12,55 FTSE 100 W.Brytania 6166,42 1,48 2,89 7,00 -13,90 -18,24 CAC 40 Francja 4762,78 1,43 4,91 4,17 -8,54 -20,33 IBEX 35 Hiszpania 7221,40 1,76 5,32 4,32 -19,80 -24,38 FTSE MIB Włochy 18523,71 1,79 5,27 4,71 -6,46 -21,20 ASE Grecja 658,35 0,88 5,45 4,79 -20,70 -28,18 BUX Węgry 35875,71 -1,28 2,35 1,97 -12,29 -22,15 PX Czechy 907,62 1,35 2,90 3,95 -13,07 -18,65 RTS INDEX (w USD) Rosja 1247,61 2,28 2,82 10,90 -3,07 -19,45 BIST 100 Turcja 107266,20 1,65 4,50 6,09 18,41 -6,26 WIG 20 Polska 1733,52 0,63 5,40 5,15 -22,59 -19,37 WIG Polska 48647,15 1,08 4,82 5,49 -16,00 -15,88 mWIG 40 Polska 3435,84 2,27 3,44 4,85 -13,04 -12,09 * notowania z 29 maja. Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała