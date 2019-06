Zieleń na GPW. Mocne wzrosty JSW

Zielenią zakończyły czwartek główne indeksy warszawskiej giełdy. W gronie blue chipów najsilniej poszły w górę JSW, CD Projekt i mBank.

WIG20 wzrósł w czwartek i 0,8 proc. do 2.335,13 pkt. To zatem kolejna udana sesja dla polskich blue chipów, choć de facto cały wzrost zbudowany został już na początku dnia. Później indeks zmierzał w bok. Nie pomagało jednak otoczenie: część głównych europejskich indeksów dziś spadała, Amerykanie zaś wprawdzie rozpoczęli od wzrostów, ale dużo mniejszych niż notował WIG20.

Dobrze poradziły sobie także inne indeksy. WIG zwyżkował 0,7 proc., mWIG40 poszedł w górę o 0,6 proc., a sWIG80 zyskał 1,0 proc. Ten ostatni szczególnie mocno rósł pod koniec dnia, tym samym oderwał się dziś od stereotypu, że sWIG to najmniej ruchliwy indeks na GPW. Obroty na GPW wyniosły 821 mln zł, z czego 683 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Zdecydowana większość blue chipów zakończyła czwartkową sesję ponad kreską. Najmocniej w górę poszły akcje: JSW – o 7,2 proc., CD Projekt – o 2,7 proc. i mBank – o 2,3 proc.Zwyżkował również kurs PGNiG – o 0,2 proc. W trakcie sesji PGNiG poinformował, że walne zgromadzenie spółki zgodziło się z rekomendacją zarządu, by z zysku osiągniętego w 2018 roku dywidenda na akcję wyniosła 0,18 zł, co oznacza, że po wypłaceniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy pozostała do wypłaty część dywidendy wynosi 0,11 zł na jedną akcję.

Mocne spadki zaliczyli z kolei Orange (-3,2 proc.) oraz PGE (-1,7 proc.). Dla Orange to kolejna słabsza sesja, wcześniej jednak spółka wraz z innymi telekomami była jedną z gwiazd GPW. Dobrze ostatnio radziła sobie także energetyka, której wzrostami z ostatnich kilku dni udało się odbić od dna . Dziś jednak WIG-Energia stracił 0,8 proc.Warto dodać, że w trakcie sesji indeks rósł nawet o 2 proc., dzisiejsze wyhamowanie wzrostów na GPW to więc "zasługa" m.in. energetyki.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Setanty – wzrost o 20,5 proc., PHN – o 16,1 proc. i Cherrypick Games – o 16,0 proc. Setanta poinformowała w środę w nocy, że podpisała porozumienie w sprawie połączenia z prowadzącą działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych spółką All In! Games.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje ZM Kania – spadek o 5,3 proc., mimo zwyżki o prawie 9 proc., jaką spółka odnotowała na półmetku czwartkowych notowań. ZM Kania podały w trakcie czwartkowej sesji, że rozpoczęły proces poszukiwania dodatkowego finansowania kapitału obrotowego w formie pożyczki lub innej postaci w wysokości 25-50 mln zł.

Adam Torchała/PAP Biznes