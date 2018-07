Zieleń na GPW. Bohaterami Kruk i CD Projekt

Po falstarcie w poniedziałek, dziś warszawskim indeksom udało się wypracować dużo lepszy wynik od ich zachodnich odpowiedników. Bohaterami dnia byli Kruk oraz CD Projekt.

Po niemrawym początku dnia i płaskiej drugiej części sesji WIG20 wzrósł dziś o 1,2 proc. Całe podejście zbudowane zostało około południa. Na plusie dzień zakończyły także inne indeksy. WIG zwyżkował na zamknięciu o 1,1 proc., a mWIG 40 poszedł w górę o 1,2 proc. Indeks sWIG 80 zyskał 0,3 proc. Na zachodnich parkietach również wzrosty, ale nieco mniejsze: ok. godz. 17.00 DAX, FTSE i CAC zwyżkowały o odpowiednio: 0,6 proc., 0,1 proc. i 0,6 proc.

Poprawie względem wczorajszej sesji uległy także obroty, które na szerokim rynku wyniosły dziś 935 mln zł, z czego 629 mln zł wypracowane zostało na akcjach spółek z WIG20. Liderem obrotów było PZU (123 mln zł), którego kurs zwyżkował o 0,5 proc.

Na drugim miejscu pod względem obrotów znalazł się Kruk (100 mln zł), którego wycena poszła w górę o 19,8 proc., do 218,00 zł i był to najmocniejszy wzrost na GPW we wtorek. Inwestorów nie przestraszyły słowa o "przeglądzie opcji strategicznych". Wręcz przeciwnie, niektórzy zaczęli upatrywać w tym nadziei na pojawienie się nowego inwestora, który być może wyłoży pieniądze na stół i zdejmie spółkę z giełdy, płacąc inwestorom w wezwaniu. Zarząd Kruka nie wykluczył takiej drogi, zapowiedział także, że rozważa przejęcie europejskiego konkurenta.

Wzrostom wśród blue chipów przewodziła JSW (+5,3 proc.). Kurs spółki znajduje się 14 proc. poniżej maksimum z czerwca. O 0,8 proc. do 20,53 zniżkowały notowania Eurocashu. Kurs spółki spadł minimalnie poniżej dołka z lutego i znalazł się na najniższym poziomie od czerwca 2010 r.

O 1,2 proc. do 178,0 zł zwyżkował na zamknięciu CD Projekt. W trakcie sesji spółka radziła sobie jednak zdecydowanie lepiej. Po godz. 13.00 kurs producenta gier wzrósł do 188,0 zł, ustanawiając kolejne historyczne maksimum. Dodatkowo CD Projekt po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 18 mld zł giełdowej kapitalizacji.

Dobrze radzili sobie także inni producenci gier. Wycena 11 bit studios wzrosła na zamknięciu o 7,8 proc., a Ten Square Games o 6,0 proc. Ta ostatnia spółka pokazała wstępne wyniki finansowe, jej przychody w II kwartale sięgnęły 23 mln zł, co pozytywnie zaskoczyło inwestorów . Czerwoną latarnią były akcje Vivid Games, które spadły o 10,0 proc. W ostatnich dniach spółka jednak mocno rosła m.in. w związku sukcesem gry "Mayhem Combat".

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3473,31 0,37 1,97 0,75 -0,14 -0,87 DAX Niemcy 12609,85 0,53 2,11 -1,23 1,32 -2,38 FTSE 100 W.Brytania 7692,04 0,05 1,30 0,14 4,37 0,06 CAC 40 Francja 5434,36 0,67 2,21 -0,29 5,20 2,29 IBEX 35 Hiszpania 9889,30 -0,38 2,36 1,47 -5,90 -1,54 FTSE MIB Włochy 22057,30 0,11 1,35 3,28 4,09 0,93 ASE Grecja 755,33 0,74 1,26 -2,29 -10,49 -5,86 BUX Węgry 35403,20 -0,77 -2,21 -3,63 -0,90 -10,09 PX Czechy 1088,89 0,74 2,32 1,07 9,00 1,00 RTS INDEX (w USD) Rosja 1202,42 0,78 4,79 4,63 19,51 4,16 BIST 100 Turcja 96274,69 -3,00 -0,32 0,42 -4,77 -16,52 WIG 20 Polska 2177,67 1,21 0,81 -3,22 -5,35 -11,52 WIG Polska 57041,58 1,11 1,15 -3,34 -6,23 -10,52 mWIG 40 Polska 4225,96 1,23 0,45 -6,62 -12,57 -12,82

O 4 proc. zwyżkowała wycena Inter Cars. Inter Cars podał w poniedziałek, że skonsolidowane przychody grupy w czerwcu 2018 roku wyniosły 680,6 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 28,2 proc. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 3706,7 mln zł przychodów, więcej o 16 proc. niż rok wcześniej.

Adam Torchała Bankier.pl/ PAP Biznes/