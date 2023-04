Ziarno nadal się sypie. Spekulanci są o krok przed służbami

Kryzys zbożowy. Jest wniosek do NIK ws. kontroli wwożenia do Polski zboża z Ukrainy Senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował w czwartek o złożeniu wniosku do NIK ws. przeprowadzenia kontroli prawidłowości działań m.in. służb celno-skarbowych i granicznych oraz procedur dotyczących wwożenia do Polski zboża z Ukrainy.