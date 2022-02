Zhakowany jacht Putina i próba zatopienia innego. Oligarchowie nie są bezpieczni

98 mln dolarów - tyle warty jest jacht Putina, który... rozbił się o Wyspę Węży. Zbyt piękne, aby było prawdziwe, ale to nie znaczy, że Anonymous próżnuje. Dali prezydentowi internetowego kuksańca. Do czynów chciał przejść inny aktywista i usiłował zatopić jacht innego rosyjskiego oligarchy. Jak się okazuje, nikt z popierających inwazję na Ukrainę nie może czuć się "mile widzianym" w krajach Zachodu.

Grupa Anonymous wypowiedziała wojnę Rosji i atakuje ją jak umie najlepiej - na froncie internetowym. W sobotę postanowiła uderzyć bezpośrednio we Władimira Putina, a dokładniej w jedno z jego cacek - luksusowy jacht "Grateful" ["Wdzięczny" - tłumaczenie red.].

Putin reportedly has a $97 million luxury yacht called "Graceful". A group of Anonymous hackers on Saturday figured out a way to mess with maritime traffic data & made it look like the yacht had crashed into Ukraine's Snake Island, then changed its destination to "hell": pic.twitter.com/Ch53lcG7D6