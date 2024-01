Zhakowane konto SEC wstrząsnęło kursem bitcoina. Spółka Muska ujawnia szczegóły incydentu

We wtorkowy wieczór platformę X obiegła informacja o zatwierdzeniu ETF-u typu spot na bitcoina. Jej źródłem było oficjalne konto SEC. Po krótkim czasie okazało się jednak, że profil Komisji został przejęty przez nieznanych sprawców, a wiadomość jest fałszywa. Spółka Elona Muska ujawnia szczegóły incydentu kompromitującego SEC.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podała, że ​​9 stycznia ktoś włamał się na jej konto na Twitterze/X i opublikował fałszywą wiadomość o zatwierdzeniu funduszu ETF typu spot na bitcoina.

Post włamywaczy pojawił się po godzinie 22 czasu polskiego. Został usunięty krótko po ukazaniu się, a kilkanaście minut później przewodniczący SEC Garry Gensler ogłosił na swoim profilu, że konto Komisji zostało zhakowane i ETF na bitcoina nie doczekał się jeszcze akceptacji. Taka sama wiadomość pojawiła się wkrótce także na odzyskanym koncie SEC. Regulator wszczął śledztwo w sprawie rynkowej manipulacji.

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.