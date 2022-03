Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję potępiającą Rosję i wzywającą do wycofania jej wojsk z Ukrainy

fot. iStockphoto / / iStockphoto

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w środę rezolucję potępiającą Rosję i wzywającą do wycofania jej wojsk z Ukrainy. Za przyjęciem dokumentu głosowało 141 państw, przeciwko 5. Od głosu wstrzymało się 35 krajów.

Wśród głosów przeciwnych, oprócz Rosji i Białorusi, były Syria, Korea Północna i Erytrea. Wstrzymały się m.in. Indie i Chiny.

Rezolucja uznaje, że Rosja naruszyła zasady Karty Narodów Zjednoczonych, "żąda, by Federacja Rosyjska natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły wojskowe z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową".

W dokumencie wyrażono "poważne zaniepokojenie doniesieniami o atakach na obiekty cywilne, takie jak domy mieszkalne, szkoły i szpitale, oraz o ofiarach wśród ludności cywilnej, w tym kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci"; wyrażono też ubolewanie z powodu zaangażowania Białorusi w wojnę.

Ambasador Ukrainy: Rosja wkroczyła na Ukrainę, by rozwiązać "kwestię ukraińską"

Rosjanie wkroczyli na ukraińską ziemię, by pozbawić Ukrainę prawa do istnienia, by rozwiązać kwestię ukraińską - powiedział w środę ambasador Ukrainy Serhij Kysłycia podczas debaty na temat rezolucji Zgromadzenia Ogólnego potępiającego rosyjską agresję.

"Oni przyszli na ukraińską ziemię (...) by pozbawić Ukrainę prawa do istnienia. Przyszli, by rozwiązać kwestię ukraińską, jak ujęli to niektórzy propagandyści" - powiedział Kysłycia, odnosząc się do opublikowanego przez agencję RIA Nowosti artykułu, w którym padło to określenie. Dyplomata działania Rosji w Ukrainie porównał do wydarzeń z II wojny światowej i zacytował m.in. przemówienie sędziego Roberta Jacksona otwierające proces w Norymberdze.

"Już widać, że celem Rosji nie jest tylko okupacja, tylko ludobójstwo" - dodał

