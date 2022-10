Zgodnie z sugestią rządu Karol III nie pojedzie na szczyt klimatyczny COP27

450 wielkich firm finansowych deklaruje wspieranie zerowej emisji netto

450 globalnych firm finansowych, kontrolujących ok. 40 proc. światowych aktywów, zobowiązało się, że podejmie działania, by ograniczyć wzrost globalnego ocieplenia do 1,5 st. C - ogłoszono w środę podczas trwającej w Glasgow ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26.