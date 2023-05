Zgłoś swoją firmę do plebiscytu Bankier.pl

Otwórz dzięki UE swój biznes na obieg zamknięty Produkty używane przez nas na co dzień zaprojektowane, wyprodukowane i użytkowane tak, by każdy ich element mógł być w przyszłości ponownie wykorzystany... To właśnie idea gospodarki obiegu zamkniętego, którą Unia Europejska już wprowadza w życie i hojnie finansuje.