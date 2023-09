Cztery pokolenia na rynku pracy. Każde z innymi oczekiwaniami

Rynek pracy nie ułatwia obecnie przedsiębiorcom znalezienia odpowiednich kandydatów na oferowane stanowiska. Sprawę dodatkowo utrudnia fakt, że aktualnie znajdują się na nim aż cztery różne pokolenia o rozbieżnych światopoglądach, wartościach i potrzebach. Co to oznacza dla pracodawców?

fot. fizkes / / Shutterstock

Przebieg samego procesu rekrutacji, osobiste przekonania czy indywidualne potrzeby osób ubiegających się o pracę mogą mieć wpływ na to, czy kandydat będzie brał pod uwagę danego pracodawcę – wynika z raportu „Wielopokoleniowa siła w miejscu pracy” przygotowanym przez portal Aplikuj.pl. Tymczasem na rynku wciąż funkcjonują cztery pokolenia: Baby Boomers, Pokolenie X, Milenialsi oraz rozpoczynające właśnie swoją karierę zawodową Pokolenie Z. W dodatku każde z nich ma odmienne potrzeby i oczekiwania co do swojego miejsca pracy. Biorąc pod uwagę różnorodność kandydatów do pracy, niezwykle istotnym czynnikiem jest to, by specjaliści ds. rekrutacji trafnie zdiagnozowali ich potrzeby.

Najważniejsze stabilne zatrudnienie

Z raportu Aplikuj.pl wynika, że dla wszystkich pokoleń najważniejsza jest stabilność zatrudnienia (62 proc. odpowiedzi.). Wyjątek stanowią Millenialsi, którzy na pierwszym miejscu wskazali wynagrodzenie. Drugą, istotną kwestią są atrakcyjne zarobki. Twierdzi tak 58 proc. respondentów. Mniejsze znaczenie odgrywa dogodna lokalizacja pracy, opinia o firmie czy elastyczne godziny pracy.

Jak twierdzi Honorata Jasek, specjalista ds. rekrutacji i kadr w Prosperplast, wraz z wchodzeniem na rynek kolejnych pokoleń widać, że te potrzeby i oczekiwania kandydatów ewoluują.

– Ma to swoje źródło z jednej strony w tym, że poszczególne generacje kierują się często zupełnie innymi wartościami. Z drugiej strony to efekt obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz tego, co się dzieje za wschodnią granicą. Między innymi z tego względu kwestia stabilnego zatrudnienia znalazła się w tym badaniu przed atrakcyjnym wynagrodzeniem. Lokalizacja, z racji obecnych cen paliw, ale też zwykłej wygody jest równie ważnym elementem decydującym o przyjęciu oferty pracy – uważa Honorata Jasek.

Wszystkie pokolenia szukają zatrudnienia na portalach pracy

Jak pokazują wyniki badania Aplikuj.pl, jeśli chodzi o sposób poszukiwania nowego stanowiska pracy, to dla wszystkich prym niezmiennie wiodą popularne na polskim rynku job boardy – wskazało na nie aż 52 proc. wszystkich badanych. Na drugim miejscu znalazły się rekomendacje znajomych – 15 proc. odpowiedzi, a na trzeciej pozycji uplasowały się social media z wynikiem na poziomie 7 proc.

- Co ciekawe, ankietowani będący reprezentantami pokolenia Baby boomers jako sposób na zdobycie zatrudnienia częściej, niż rekomendacje znajomych, wskazywali inne sposoby - kanały społecznościowe, a także bardziej klasyczne, jak media tradycyjne i agencje pracy lub też osobiście zgłaszali się do pracodawcy – twierdzi Witold Królczyk, COO Aplikuj.pl.

Najszybciej pracę znajduje pokolenie X

Z raportu Aplikuj.pl wynika, najkrócej, czyli do miesiąca, szukają pracy przedstawiciele pokolenia X (50 proc.). Przedstawiciele pokolenia Z i Baby boomers szukają pracy od 2 do 6 miesięcy - w tym drugim wypadku wskazało tak 43 proc. osób. Druga najczęstsza odpowiedź generacji BB to 7-12 miesięcy – 35 proc. odpowiedzi.

Badani najczęściej wskazywali, że zanim znaleźli pracę, musieli wysłać od 10 do 30 aplikacji. Patrząc przez pryzmat pokoleń, do tego kryterium należą głównie Millenialsi - 34 proc. Co ciekawe, 36 proc. Iksów znalazło pracę przy aplikowaniu mniej niż 10 razy. Z kolei najwięcej osób z pokolenia Z musiało wysłać swoje CV więcej niż 50 razy, żeby zdobyć obecną pracę.

Kto jest stały w zawodowych uczuciach?

Poszczególne pokolenia mają też różne tendencje do zmiany pracy. Według raportu Aplikuj.pl 44 proc. Zetek zrobiło to już 2-3 razy, 29 proc. tylko raz, z kolei 24 proc. w swoim krótkim zawodowym życiu zrobiła to nawet od 4 do 9 razy. Na tę odpowiedź wskazało także 4 na 10 Millenialsów oraz Iksów, a także połowa Baby boomersów. Natomiast aż 1/3 przedstawicieli najstarszej generacji dokonała zmiany 10-krotnie.

- Wynik ten dla jednych może okazać się zrozumiały ze względu na to, że ta generacja jest również najdłużej na rynku pracy, jednak należy pamiętać, że są to osoby z roczników, które wychowały się w czasach, kiedy rynek zatrudnienia wyglądał zupełnie inaczej, miejsc pracy było bardzo mało, dlatego też często pozostawali oni w jednej firmie przez większą część swojego życia – uważa Izabela Foltyn, Kierownik działu sprzedaży, Aplikuj.pl. – Dla nich 10 lat w jednym przedsiębiorstwie często nie jest postrzegane jako długi staż pracy. Gdy zapytaliśmy się, ile lat w tym samym miejscy to dla nich dużo, ponad 6 na 10 osób wskazywało, że 15 lat, natomiast tylko 21 proc. odpowiedziało, że 10. Jednak wnioski z naszego raportu pokazują, że również w tej grupie pokoleniowej następuje zmiana, otwarcie się na rynek pracy i nowe oferty.

Co się liczy podczas rekrutacji?

Natomiast wszystkie cztery pokolenia są ze sobą zgodne, jeśli chodzi o proces rekrutacji. Aż 80 proc. respondentów chce dostawać jasne i przejrzyste informacje względem stanowiska, na które zaaplikowało. Ważna dla nich jest również kwestia otwartości na rozmowę o wynagrodzeniu i rodzaju umowy, która znalazła się na drugim miejscu w hierarchii potrzeb na etapie rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci doceniają również profesjonalne podejście rekrutera do rozmowy i samą atmosferę spotkania, na którą wskazało 54 proc. ankietowanych, a także wydajność procesu rekrutacyjnego czy feedback.