Zerowy VAT na żywność zostanie z nami na dłużej? Wiceminister finansów nie wyklucza

Rząd będzie rozważał możliwość kontynuowania zerowej stawki VAT na żywność - poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Dodał, że w tym roku ubytek w budżecie z powodu zerowej stawki VAT na żywność sięgnie około 11 mld zł.

"Za ten rok, za sam zerowy VAT na żywność, to będzie około 11 mld zł mniej w budżecie, ale chcemy to robić, będziemy rozważali, czy kontynuować to rozwiązanie, bo ono realnie pomaga Polakom. To jest nawet 80 zł każdego miesiąca dla polskiej rodziny mniej w wydatkach na żywność" - powiedział Soboń.

Dodał, że żywność obecnie to jest 27 proc. wszystkich wydatków w koszyku zakupowym.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował 26 czerwca tego roku, że zerowa stawka podatku VAT na żywność zostanie przedłużona do końca 2023 roku.

Zerowa stawka na żywość została wprowadzona ustawą uchwaloną przez Sejm 13 stycznia 2022 r., która weszła w życie od 1 lutego 2022 r. Był to element drugiej Tarczy Antyinflacyjnej, w ramach której zostały obniżone stawki VAT na paliwa czy prąd. Obniżki podatków związane z nośnikami energii wygasły z końcem 2022 r., ale obowiązywanie zerowej stawki VAT na żywność zostało wydłużone do czerwca 2023 r.

autor: Łukasz Pawłowski