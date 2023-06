Zerowy VAT na żywność przedłużony. Szefowa MF wylicza oszczęności Polaków

Według szacunków, zerowy VAT na żywność pozwoli zachować w kieszeniach Polaków w drugim półroczu 2023 r. ponad 5 mld zł - wskazała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dodała, że dzięki temu rozwiązaniu obywatele zaoszczędzili już 14,5 mld zł.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zerowa stawka podatku VAT na żywność przedłużona będzie do końca 2023 roku.

Resort finansów we wtorkowym komunikacie przypomniał, że obniżona do 0 proc. stawka VAT na żywność obowiązuje od 1 lutego 2022 r. Wcześniej była to 5-proc. stawka podatku. "W walce z inflacją i kryzysem wywołanym przez Rosję, najważniejsza jest ochrona portfeli Polaków" - podkreślono.

Cytowana w komunikacie szefowa MF Magdalena Rzeczkowska wskazała, że dzięki wprowadzeniu zerowej stawki VAT na żywność w 2022 r. w portfelach obywateli pozostało ponad 8,5 mld zł. "W pierwszym półroczu 2023 r. to kwota ok. 6 mld zł. Szacujemy, że w drugim półroczu 2023 r., to kolejne oszczędności rzędu ponad 5 mld zł" - dodała.

Wśród produktów z zerową stawką VAT znajdują się: mięso i ryby oraz przetwory z nich; mleko i produkty mleczarskie; jaja; miód naturalny; orzechy; warzywa i owoce oraz ich przetwory; tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne; zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze; określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zerowa stawka VAT na żywność była elementem drugiej Tarczy Antyinflacyjnej, w ramach której zostały obniżone stawki VAT na paliwa czy prąd. Obniżki podatków związane z nośnikami energii wygasły z końcem 2022 r., ale obowiązywanie zerowej stawki VAT na żywność zostało wydłużone do czerwca 2023 r.

autor: Michał Boroń

mick/ drag/