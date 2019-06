Dworczyk: We wtorek rząd przyjmie projekt ustawy o zerowym podatku PIT dla osób młodych

We wtorek rząd przyjmie projekt ustawy o zerowym podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia; chcielibyśmy, aby ustawa weszła w życie od 1 sierpnia - poinformował w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia to jeden z projektów z tzw. nowej piątki PiS zapowiedzianej w lutym br. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

Zgodnie z przedstawioną na początku marca "mapą drogową" realizacji nowej "piątki PiS" projekt zniesienia podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia miał być ogłoszony pod koniec marca; w maju miał zostać przyjęty przez rząd i skierowany do prac parlamentarnych. Jak wówczas zapowiadano, do połowy czerwca przewidywane było podpisanie zmian przez prezydenta, by od 1 października nowe przepisy weszły w życie.

Szef kancelarii premiera zapowiedział w poniedziałek w radiowej Jedynce, że we wtorek Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o zerowym podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. "On już został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów; jestem przekonany, że jutro rząd przyjmie tę ustawę i od razu prześle do parlamentu" - oświadczył Dworczyk.

"Oczywiście później zależy to od tempa prac w Sejmie, w Senacie, potem od podpisu, który pan prezydent będzie składał na tej ustawie, ale chcielibyśmy - to jest taki wariant, nad którym pracujemy - aby ustawa weszła w życie od 1 sierpnia" - zadeklarował szef KPRM.

"Wierzymy, że to jest jedno z takich działań, które spowoduje, że mniej Polaków będzie wyjeżdżało z naszego kraju, emigracja zarobkowa cały czas jest wyzwaniem, w związku z czym trzeba dokładać wszelkich starań, żeby jak najwięcej młodych Polaków zostawało w Polsce, tutaj zakładało rodziny, tutaj zaczynało pracę, żeby wspólnie przykładali się do wzrostu gospodarczego Polski" - podkreślił Dworczyk.

Projekt opublikowany 11 czerwca na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji przewiduje, że dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Nowe przepisy maja wejść w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.

Resort finansów tłumaczy, że kwota przychodów objętych zwolnieniem będzie ograniczona limitem rocznym w wysokości 85 528 zł, co odpowiada górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej. Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł).

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Oprócz zerowego podatku PIT dla osób do 26. roku życia, tzw. nowa piątka PiS przewidywała wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, "trzynastkę" dla emerytów, obniżenie z 18 do 17 proc. stawki PIT i obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ par/