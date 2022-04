Zełensky rozmawiał z dyrektor MFW o powojennej odbudowie Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę na Twitterze, że rozmawiał z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristaliną Georgiewą o stabilności finansowej Ukrainy i powojennej odbudowie kraju.

"Rozmawiałam z dyrektor zarządzającą MFW Kristaliną Georgiewą o zapewnieniu stabilności finansowej Ukrainy i przygotowaniu powojennej odbudowy kraju. Mamy jasne plany na teraz, a także wizję perspektyw. Jestem pewien, że współpraca między MFW a Ukrainą będzie w dalszym ciągu owocna" - napisał.

Discussed with IMF Managing Director @KGeorgieva the issue of ensuring Ukraine's financial stability & preparations for post-war reconstruction. We have clear plans for now, as well as a vision of prospects. I’m sure cooperation between the IMF & 🇺🇦 will continue to be fruitful.