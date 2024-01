Zełenski zaapelował do krajów Europy. Chce stworzenia wspólnego przemysłu zbrojeniowego

Prezent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w niedzielę w przemówieniu przez łącze wideo na konferencji na temat bezpieczeństwa i obronności w szwedzkim Saelen do stworzenia w Europie wspólnego przemysłu zbrojeniowego.

W niedzielę po południu w kurorcie narciarskim Saelen rozpoczęła się trzydniowa doroczna konferencja na temat bezpieczeństwa i obronności. Spotkanie zainaugurował Zełenski, gościem honorowym jest król Szwecji Karol XVI Gustaw.

"Rosję można zatrzymać naszą wzajemną solidarnością" - podkreślił Zełenski. Zapewnił, że Ukraina w żadnym wypadku nie pozwoli się okupować. "Nadal jestem przekonany, że Rosję można pokonać" - dodał.

Zełenski podziękował Szwecji za przekazane uzbrojenie, a w szczególności system artyleryjski Archer. "Przyczyniliście się do uratowania życia naszym żołnierzom" - zaznaczył.

Zapytany o obecną sytuację na Ukrainie, odpowiedział, że "jest stabilna", ale nadal brakuje sprzętu wojskowego, który uniemożliwiłby Rosji zdobycie przewagi w przestrzeni powietrznej. Dodał, że dzięki otrzymanej pomocy udało się w ostatnich dniach uniemożliwić 70 proc. spośród 500 ataków.

Prezydent Ukrainy wyraził również poparcie szwedzkiego członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim . "Mam nadzieję, że turecki parlament wyrazi zgodę na wejście Szwecji do NATO" - mówił Zełenski.

Wstąpienie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego było również tematem przewodnim wystąpienia szefa szwedzkiej dyplomacji Tobiasa Billstroema. "Nasze członkostwo na nowo narysuje mapę polityki bezpieczeństwa w naszej części Europy. Oznacza to, że Szwecja musi być aktywna nie tylko we wspieraniu obrony i bezpieczeństwa wokół granicy NATO z Rosją, ale także wokół np. południowej granicy Europy i w Arktyce" - podkreślił.

Billstroem przypomniał: "musimy liczyć się z tym, że w najbliższej przyszłości Rosja będzie stanowić dla bezpieczeństwa Szwecji i Europy poważne zagrożenie".

"Głównym zadaniem naszej polityki zagranicznej pozostaje wsparcie militarne i gospodarcze Ukrainy" - dodał minister.

