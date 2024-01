Zełenski wskazał, ile warte są zamrożone aktywa rosyjskie za granicą

Wartość zamrożonych aktywów rosyjskich za granicą to około 300 mld USD, powinny być one wykorzystane do wspierania Ukrainy i należy w tym celu stworzyć odpowiednią bazę prawną - zaapelował w sobotę na Twitterze ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

fot. UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / / Reuters / Forum

"Wzywam partnerów, by szybko podążali w kierunku stworzenia odpowiedniej bazy prawnej. Powinniśmy w tym roku osiągnąć należyty postęp w kwestii wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz Ukrainy" - napisał Zełenski. Jak dodał, liczy na przywódczą rolę krajów G7 w tej sprawie.

Prezydent podkreślił też, że wykorzystanie w ten sposób zamrożonych aktywów będzie "sprawiedliwą i zgodną z prawem odpowiedzią na agresję Rosji" przeciw Ukrainie.

Będzie to też "należyty sygnał dla wszystkich potencjalnych agresorów na świecie - zaatakowanie innego państwa nie przynosi dywidend, a agresor będzie musiał za to zapłacić" - dodał Zełenski. (PAP)

