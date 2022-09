Zełenski w miastach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji: to powtórka Buczy

To powtórka Buczy – oświadczył w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Iziumie i Bałaklii, miastach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju. „Znów widzimy tortury, znów widzimy ruiny” – powiedział.

„Ja, widząc Izium i Bałakliję… do takich rzeczy nie można się przyzwyczaić, ale po Buczy nie będziemy zdziwieni działaniami rosyjskich terrorystów. Nie będziemy zdziwieni, bo widzimy to samo. Znów tortury, znów ruiny, szkoły, przedszkola” – dodał, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

„Rosjanie zostawiają jeden i ten sam ślad. Niczego nowego nie zobaczyłem” – podkreślił Zełenski.

Prezydent zwrócił uwagę, że mieszkańcy wyzwolonego Iziumu są w szoku. „Oni nie rozumieją, co się dzieje. Od pół roku nie ma światła, nie ma wody, nie ma prądu. Pół roku żyli pod okupacją i bali się wojny. Oni w zasadzie boją się jakichkolwiek zmian” – powiedział Zełenski.

At least 1,000 civilians have died in the city since the Russian capture of Izyum, Kharkiv oblast. More than 80% of Izyum's infrastructure has been destroyed. In addition, the centralized heating system has been broken.



