Zełenski do Michela: pora na decyzję o członkostwie Ukrainy w UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w sobotę na Twitterze, że w rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem zaapelował, by "zakończyć wieloletnią dyskusję i podjąć decyzję o członkostwie Ukrainy w UE".

"Nadszedł decydujący moment, by raz i na zawsze zakończyć wieloletnią dyskusję i podjąć decyzję o członkostwie Ukrainy w UE" - napisał Zełenski.

It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine's membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future.