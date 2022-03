Zełenski: cały handel z Rosją ma być wstrzymany!

fot. UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / / Reuters

Cały handel z Rosją ma być wstrzymany! - zaapelował we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że cena za wojnę przeciwko Ukrainie ma być dla Rosji "niezwykle bolesna".

"Cały handel z Rosją ma być wstrzymany, by nie mógł sponsorować zabijania naszych dzieci" - napisał Zełenski na Twitterze.

Zaapelował do Ukraińców na całym świecie, by kontaktowali się z politykami, dziennikarzami, wywierali nacisk na biznes, aby wycofywał się z rosyjskiego rynku. "By ich dolary i euro nie opłacały naszej krwi!" - wezwał.

Zełenski podkreślił, że cena za wojnę przeciwko Ukrainie ma być dla Rosji "niezwykle bolesna". "Odpowiedni nacisk jest zadaniem dla wszystkich Ukraińców na Ukrainie i za granicą oraz dla wszystkich przyjaciół i partnerów naszego kraju" - kontynuował szef ukraińskiego państwa.

"Wszyscy na świecie mają zająć moralne stanowisko. Nie tylko państwa, ale też firmy" - wezwał.

All trade with Russia must be stopped! So that it can't sponsor the killing of our children. Ukrainians all over the world! Contact politicians, talk to journalists, put pressure on business to leave the Russian market. So that their dollars & euros aren’t paid for our blood — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2022

The price for this war against 🇺🇦 must be extremely painful for Russia. This pressure is a task for all Ukrainians at home & abroad, as well as for all friends & partners of our country. Everyone in the world must take a moral stand. Not only the state, but also companies. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2022

