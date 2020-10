Zełenski: Wzywam polski biznes do aktywniejszego inwestowania na Ukrainie

fot. Serg Glovny / ZUMA Press

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, podczas otwarcia razem z prezydentem Andrzejem Dudą polsko-ukraińskiego forum biznesowego w Odessie, wezwał we wtorek polski biznes do aktywniejszego inwestowania w gospodarkę Ukrainy i do udziału w procesie prywatyzacji.

Jak poinformował Zełenski, wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski wynosi obecnie ponad 800 mln USD. Wyraził przy tym przekonanie, że możliwości współpracy między państwami są o wiele większe.

Dodał, że polepszenie klimatu inwestycyjnego i ochrona praw inwestorów to priorytety jego i jego ekipy.

Zełenski zaznaczył, że Polska jest drugim na świecie największym rynkiem dla eksportu ukraińskich towarów. W ubiegłym roku wymiana towarów i usług między krajami sięgnęła prawie 8 mld USD - dodał.

Ukraina ma razem z Polską wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kontynentu europejskiego - oznajmił we wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas otwarcia razem z prezydentem Andrzejem Dudą polsko-ukraińskiego forum biznesowego w Odessie.

"Ta współpraca jest ważnym elementem wspólnego bezpieczeństwa i dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych" - podkreślił. Według niego pełna integracja Ukrainy z europejskim sektorem energetycznym jest niemożliwa bez współpracy i wsparcia ze strony polskich partnerów.

Zwrócił też uwagę m.in. na infrastrukturalne projekty Via Carpatia i Via Baltica w ramach Inicjatywy Trójmorza, w której, jak podkreślił, Polska odgrywa czołową rolę. "Jestem przekonany, że możemy i powinniśmy być bliskimi partnerami w realizacji tych i innych regionalnych ważnych infrastrukturalnych projektów" - powiedział Zełenski.

Podkreślił też, że Polacy i Ukraińcy powinni mieć komfortowe warunki do podróżowania między krajami - trzeba tworzyć coraz więcej połączeń kolejowych między miastami w obu państwach. "Musimy zrobić wszystko, co możliwe, by linia granicy nie dzieliła naszych krajów, a przeciwnie - łączyła nasze państwa" - dodał. Zaznaczył przy tym, że należy rozwijać infrastrukturę na wspólnej granicy, zwiększać jej możliwości przepustowe i wspólnie przeciwdziałać przemytowi.(PAP)