Zełenski: Wytrzymać ten rok oznacza przetrwać całą wojnę

Departament Stanu USA: będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak trzeba Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak trzeba - ale niekoniecznie na poziomie z poprzednich lat - powiedział w czwartek rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, odpowiadając na pytanie PAP o to, czy polityka Waszyngtonu wobec wojny na Ukrainie się zmieniła. Dodał jednocześnie, że Ukraina nadal wymaga znacznej pomocy USA, choć Ameryka dąży do tego, by nie musiała na niej polegać.