Zełenski: Widzimy zbyt długą przerwę w nakładaniu sankcji na Rosję

Bank HSBC wstrzyma przelewy do i z Rosji oraz Białorusi Brytyjska grupa finansowa HSBC wstrzyma w październiku możliwość przelewów z Rosji i Białorusi oraz do tych państw dla klientów firmowych – podał w piątek japoński tygodnik „Nikkei Asia”, wiążąc to z sankcjami nałożonymi na te kraje przez Zachód za inwazję na Ukrainę.