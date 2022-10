Zełenski: W ciągu 12 godzin strąciliśmy 37 irańskich dronów

fot. Stringer / / Reuters

W ciągu 12 godzin - od godz. 21 w niedzielę - siły ukraińskie zniszczyły 37 wystrzelonych przez armię rosyjską irańskich dronów Shahed - poinformował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Dosłownie teraz trwa nowy rosyjski atak dronami - są zestrzeliwane" - poinformował Zełenski.

Zaznaczył, że siły ukraińskie strącają część rakiet i dronów; w ciągu 12 godzin od godz. 21 w niedzielę zniszczono 37 irańskich dronów Shahed i kilka pocisków manewrujących.

"Ale do tego, by w zagwarantowany sposób obronić nasze niebo i sprowadzić do zera możliwości rosyjskich terrorystów, potrzebnych jest znacznie więcej nowoczesnych systemów obrony powietrznej i więcej pocisków do takich systemów" - dodał.

"Im mniej terrorystycznych możliwości będzie miała Rosja, tym szybciej zakończy się cała wojna" - powiedział Zełenski.

Biały Dom: istnieją liczne dowody na to, że Iran dostarcza Rosji drony atakujące cele w Ukrainie

Istnieją liczne dowody na to, że Iran dostarcza Rosji drony, które wykorzystywane są przeciw celom wojskowym i cywilnym w Ukrainie, a Teheran kłamie w tej sprawie - oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Departamentu Stanu USA zagroził Teheranowi sankcjami.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Vedant Patel zwrócił uwagę, że dostarczanie Rosji dronów przez Iran stanowiłoby pogwałcenie rezolucji 2231 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dodał, że opinię taką przedstawiły też wcześniej w poniedziałek rządy Francji i Wielkiej Brytanii.

Rezolucja RB ONZ 2231 dotycząca międzynarodowego porozumienia nuklearnego między Zachodem a Iranem, zawiera klauzule ograniczające możliwość eksportowania i zakupu przez Teheran zaawansowanych technologii militarnych, w tym dronów.

Patel ostrzegł też, że USA nie zawahają się nałożyć sankcji na "firmy lub państwa współpracujące z irańskim programem (produkcji) dronów".

"Wzmocnienie sojuszu Rosji z Iranem powinno być przez cały świat uznane za poważne niebezpieczeństwo" - podkreślił. (PAP)

ndz/ mal/ fit/

arch.